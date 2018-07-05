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Ретро-программа к Дню семьи, любви и верности пройдет в Черемушках
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Ретро-программа к Дню семьи, любви и верности пройдет в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня гости центра культуры и искусства «Меридиан» перенесутся в те времена, когда еще не существовало дискотек и модных клубов, а их роль с успехом заменяли танцплощадки — в центре пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
У участников танцевальной программы появится возможность вспомнить множество красивых танцев: от быстрой и веселой польки до вальса — танца, любимого во все времена! Кроме того, в течение всего вечера будет разыграна праздничная лотерея и пройдут традиционные конкурсы на лучшее исполнение «Барыни», цыганочки и танцевального попурри», — передают организаторы.
В программу праздника войдут историко-бытовые и бальные танцы, лучшие ретро-мелодии и выступление солистов по вокалу, а также конкурсы, призы и праздничная лотерея. Танцевальный вечер проходит в рамках городского проекта «Московское долголетие» и проекта ЦКИ «Меридиан» — «Поколение. 50+».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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