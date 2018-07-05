Ещё
На востоке Крыма искали подростка из Зауралья
Далее:
Читайте также:
Ещё

На востоке Крыма искали подростка из Зауралья 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В районе поселка Новый Свет провели поиски 13-летнего подростка, который потерялся в бухте Голубая возле Царского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел в среду днем. На место оперативно прибыли спасатели.
"Было установлено, что в горно-лесной местности потерялся мальчик 2005 года рождения, телефона при себе не имеет. Специалисты МЧС приступили к поискам, провели обследование всех пляжных территорий, находящихся вблизи, оповестили население и туристические группы. Спустя час ребенок, житель Ханты-Мансийского автономного округа, был найден на туристическом маршруте «Тропа Голицина», на смотровой площадке мыса Плотский", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что подросток отошел по тропе вперед от своих родителей и свернул не в правильную сторону. В результате он оказался дезориентирован и не знал куда идти.
В медицинской помощи юный турист.
РИА Новости Крым: последние новости
"Частичка меня": Ольга Кабо рассказала о любимых местах в Крыму В Крыму зафиксирован рост налоговых доходов В Судаке нашли пропавшую девушку с нарушениями памяти
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках1
«Русские мужчины! Что с вами не так?»161
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»88
Назван главный секрет обретения плоского живота6
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына4
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение