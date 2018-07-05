На востоке Крыма искали подростка из Зауралья

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В районе поселка Новый Свет провели поиски 13-летнего подростка, который потерялся в бухте Голубая возле Царского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел в среду днем. На место оперативно прибыли спасатели.

"Было установлено, что в горно-лесной местности потерялся мальчик 2005 года рождения, телефона при себе не имеет. Специалисты МЧС приступили к поискам, провели обследование всех пляжных территорий, находящихся вблизи, оповестили население и туристические группы. Спустя час ребенок, житель Ханты-Мансийского автономного округа, был найден на туристическом маршруте «Тропа Голицина», на смотровой площадке мыса Плотский", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что подросток отошел по тропе вперед от своих родителей и свернул не в правильную сторону. В результате он оказался дезориентирован и не знал куда идти.

В медицинской помощи юный турист.