Люди-мемы: кто они, и как складывается их жизнь в офлайне

Гарольд, который скрывает боль

На самом деле этого мужчину зовут Арато Андраш . Он живет в Венгрии, и ему чуть больше 70 лет. Он прекрасно знает, что популярен в Сети, но это не доставляет ему никакого дискомфорта. По словам Арато, его не узнают на улицах, не просят автографы и не делают с ним селфи. Не так давно, по просьбе поклонников, он завел аккаунт в одной из соцсетей. Узнать о жизни одного из самых популярных людей-мемов можно оттуда.

Товарищ адвокаааат

Гоген Солнцев стал популярным в интернете после участия в шоу «Пусть говорят». Его бесконечные выкрики «адвокат! адвокат!» с абсолютно безумным лицом вызывали смех в зале. Не так давно Гоген женился на 63-летней бизнесвумен. По этому случаю его снова начали приглашать в эфиры различных ток-шоу, но вернуть былую славу ему пока так и не удалось.

Тебе не нужно (Roll Safe)

А вот этот парень словил хайп после выхода на BBC Three сериала Hood Documentar. В нем актер Кайод Овуми играет персонажа Риза Симпсона по прозвищу Roll Safe. Характерный жест и улыбка Ролл Сейфа настолько запомнились зрителям, что они создали мем-советчик. Сам Кайод живет обычной жизнью: он закончил университет и работает по специальности.

Возмущенная девочка

Возмущенная девочка с хвостиками — актриса Мия Талерико, сыгравшая в американском сериале «Держись, Чарли!». Актерскую карьеру малышка начала еще будучи 11-месячной крохой, и к 9 годам уже стала суперзвездой. Сейчас она — успешный Instagram-блогер: на ее страницу в социальной сети подписаны более миллиона пользователей. Кроме того, Мия ведет свой канал на YouTube.

ROFL

Герой этого мема — самый популярный в Китае баскетболист Яо Мин. Он играл в Национальной баскетбольной ассоциации за «Хьюстон Рокетс», но в 2011 году завершил карьеру из-за многочисленных травм. Не так давно его назначили «посланником на Марсе». Вместе с другими знаменитостями он будет популяризировать программу по изучению «красной планеты».