«Мимимикс» — солнечные и мимимишные бархатцы!

Бархатцы — мои самые-самые любимые однолетние цветочки! Они всегда такие яркие, солнечные, жизнерадостные! С уверенностью говорю, что даже не слишком хорошее настроение сразу поднимается, когда смотрю на их празднично-яркие головки. И запах их зелени мне очень нравится — такой терпкий, насыщенный. Бархатцев сею всегда очень много: чтобы и на клумбы хватило, и в овощные грядки рассадить. Стараюсь сеять разной высоты и расцветки (правда с этим бывают накладки не по моей вине).

И вот уже три года я влюблена в чудесные «Мимимиксики»! Их цветочки такие нежные, изящные, напоминающие плетеное кружево.

бархат

бархат

Несмотря на то, что в самом начале, в рассадке, они смотрятся тоненькими, с каждой неделей эти бархатцы крепнут, давая очень много боковых побегов. А для лучшей кустистости можно прищипнуть самые верхушки молодой рассады. Высаженные в открытый грунт бархатцы «Мимимикс» очень быстро набирают силу и мощь (оставаясь изящными) и становятся достаточно большими кустами, диаметром около 50 см.

Именно по этой причине им нужно дать волю и не располагать рассадку близко друг к другу — пусть покажут себя во всей своей красе!

бархат

Цветут очень продолжительно, до самых заморозков. Вот на этой фотографии 2017 г. уже и картошка выкопана, заморозки на носу, а они все цветут и цветут, поэтому я куст срезала и поставила в ведро, которое длительное время украшало наш огород. Длинные стебельки этих бархатцев позволяют использовать эти цветочки для нарядных дачных букетиков — для этого не обязательно срезать середину, достаточно обломить нижние веточки.

бархат

бархат

А какое стоит веселое жужжание во время цветения, можно долго смотреть и любоваться — кто только не прилетит на аромат!

бархат

Такие ажурные бархатцы прекрасно смотрятся в виде бордюра вдоль садовых дорожек, нарядно украшают стену беседки, чудесно сочетаются с ярко-красной сальвией.

бархат

бархат

Очень советую посадить «Мимимикс» у себя, не пожалеете! Они будут радовать своим изяществом и дарить красоту цветения! Эти бархатцы можно найти на сайте seedspost.ru/

бархатцы «Мимимикс»

Спасибо за внимание! Удачного всем сезона!