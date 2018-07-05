Кто на самом деле убил Атиллу

Аттила — предводитель гуннов стал настоящим бедствием для Европы, ускорившим процесс падения Римской империи. Современники звали «Бичом Божьим» и «Разрушителем Европы». О его жестокости ходили легенды, которые он всячески поддерживал.

Братоубийца

Практически все, что мы знаем об Аттиле, нам известно из римских и византийских источников. Они были весьма и весьма субъективны в этом вопросе, описывая вождя гуннов как дикого, беспощадного и жестокого варвара, который в своем стремлении к власти не пожалел даже своего родного брата Бледу: «Аттила, царь гуннов, Бледу, брата своего и соратника по царству, убил, и его народы вынудил себе повиноваться». Эта точка зрения закрепилась в истории, как и страшная репутация братоубийцы, кем впоследствии и слыл Аттила.

Аттила и Бледа были сыновьями Манчуга или Мундзуга — младшего сына гуннского царя. Про него практически ничего неизвестно, очевидно, он погиб, когда его сыновья были еще детьми. Впоследствии, братья воспитывались в свите его старших братьев Октара и Руа — могучего воина, которому Византия выплачивала ежегодную дань.

К 434 году оба брата погибли, Октар скончался от обжорства, а Руа, очевидно, был сражен во время локальных набегов на Византию. Вождями стали Аттила и Бледа. Как они делили власть до конца не ясно, но видимо Бледа правил на Востоке, а Аттила воевал на западных рубежах.

Тем не менее, они нередко упоминаются как два союзника-соправителя, которые бок о бок разоряли Византию. Вдвоем они принимали и посольство императора Феодосия II, в результате которого Византия была вынуждена выплачивать 700 фунтов золота в год — в два раза больше, чем при их дяде Руа. Кроме того, византийский император не мог впредь заключать союза с варварами без согласия гуннов, что препятствовало знаменитой римской политике «разделяй и властвуй».

В общем, нам неизвестно ни о каких конфликтах между братьями, вплоть до коварного и вероломного убийства Бледа якобы Аттилой, о чем пишет Проспер Аквитанский. Но надо помнить, что последний был римским гражданином, а значит, мог быть пристрастен. Кроме того, уже после Проспера, об убийстве Бледы путем обмана пишет византийский историк Марцеллин Комит, не упоминая при этом Аттилу как виновника преступления.

Из последующих за смертью Бледа событий можно предположить, что сам Аттила в смерти своего брата винил римлян. Если до этого он худо-бедно поддерживал с ними мир, то во время его единоличного правления отношение к ним резко изменилось — словно он стремился стереть с лица земли как Восточную, так и Западную Римскую империи.

Согласно преданию, место, где Аттила похоронил брата, назвали Буда. Впоследствии, там был воздвигнут город, известный нам сегодня как столица Венгрии, Будапешт.

Меч бога Марса

Про Аттилу ходило немало легенд, и одна из них про его легендарный меч, якобы принадлежавший самому богу Марсу. Культ оружия был популярен у кочевников и существовал еще у скифов. Еще греческий историк Геродот рассказывал о священных мечах, перед которыми скифы приносили человеческие жертвы. По преданию, владеющий таким мечом воин завоюет весь мир и обретет бессмертие.

Согласно легенде, этот меч принес Аттиле некий пастух. Историю, цитируя византийского историка Приска Панийского, передает нам историк Иордан в сочинении «О происхождении и деяниях гетов»: «Хотя он (Аттила) по самой природе своей всегда отличался самонадеянностью, но она возросла в нем еще от находки Марсова меча, признававшегося священным у скифских царей.» Историк Приск рассказывает, что меч этот был открыт при таком случае: «Некий пастух заметил, что одна телка из его стада хромает, но не находил причины ее ранения; озабоченный, он проследил кровавые следы, пока не приблизился к мечу, на который она, пока щипала траву, неосторожно наступила; пастух выкопал меч и тотчас же принес его Аттиле.

Тот обрадовался приношению и, будучи без того высокомерным, возомнил, что поставлен владыкою всего мира и что через Марсов меч ему даровано могущество в войнах».

Итак, римские историки видели причину высокомерия Аттилы в чудесно обреченном мече. Разумеется, до наших дней легендарный меч не дошел. Считается, что он мог быть захоронен вместе с Аттилой, но месторасположение его могилы неизвестно.

Не ясно, откуда сам Приск взял легенду о мече Аттилы. Зато мы знаем, что он встречался с вождем лично, поскольку участвовал в византийском посольстве к гуннам в 448 году. Возможно, автором мифа о мече был сам Аттила. Во многих варварских культурах меч почитался как символ верховной власти, а «чудесно обретенный» клинок и вовсе мог восприниматься как благословение богов.

Для правителя орды кочевников обожествление самого себя было весьма важным и выгодным — во-первых, это упрощало процесс управления государством, во-вторых, давало некоторые гарантии безопасности. Кроме того, распространение слухов о собственной непобедимости и неуязвимости оставляло Аттиле, который, как ни странно, предпочитал дипломатию военным действиям, огромное пространство для блефа. По мнению историков, Аттила прекрасно осознавал, что его угрозы куда эффективней действий и фактически играл с империей. Кто знает, возможно легенда о мече Аттиле — всего лишь часть этой игры.

Ослепшие гунны

Помимо мифов о своей персоне, которые вероятно распространял сам Аттила, существовали и те, что родом из христианского мира. «Золотая легенда» — средневековый сборник житий христианских святых, рассказывает об осаде Аттилой города Труа. Якобы, епископ Труа Луп вышел к воротам города и спросил у вождя гуннов, кто напал на Труа. Аттила ответил: «Я, Аттила — Бич Божий». Тогда епископ с плачем произнёс: «Я Луп, который изнуряет стадо Божье и нуждается в бичевании Господа».

И приказал Луп открыть ворота перед гуннами, которые чудесным образом, «по воле Бога», лишились зрения и прошли через Труа, не видя жителей и не причинив никому вреда.

Аттила действительно проходил через Труа, отступая от Орлеана. Некоторые источники рассказывают о том, что епископ Луп был взят при этом в заложники, но освобожден во время поражения гуннов на Каталаунских полях.

Отступление перед Папой

Не менее легендарным и до сих пор вызывающим неоднозначные трактовки историков, было решение Аттилы, после ряда побед, покинуть Италию. Он начал свой итальянский поход летом 452 года, со стороны Паннонии, используя равнинный проход в Альпах. С лица земли были стерты крупные города: Аквилея, Алтинум и Конкордия. Разорив провинцию Венецию, он двинулся на запад северной Италии, захватив Медиоланум (Милан), который сделал своей временной резиденцией. Однако его планы на этом не завершались, он собирался двигаться дальше, к Болонье, а потом и в Рим.

Вечный город, очевидно, был серьезно обеспокоен намерениями Аттилы, и, не надеясь на византийскую подмогу, которая во главе с Аэцием, подбиралась к Милану, решила заключить мир с «разрушителем Европы». К Аттиле отправилось посольство во главе с самим папой римским.

И тут произошло нечто странное. После разговора с понтификом Аттила собрал свои войска и покинул Италию, чтобы никогда больше не вернуться. Согласно Просперу Аквитанскому: «Король [гуннов] принял всю делегацию вежливо и был так польщен присутствием высочайшего священнослужителя, что приказал своим людям остановить враждебные действия и, пообещав мир, возвратился за Дунай».

Почему Аттила внезапно отказался от своих тщеславных планов «завоевать весь мир» и прервал на середине свой успешный итальянский поход. Существует множество объяснений этому поступку, начиная от самых невероятных, заканчивая вполне убедительными.

Вслед за Проспером, более поздние источники, например сочинение Павла Диакона, рассказывали, будто за спиной у понтифика Аттила увидел самого апостола Павла: «Говорят, что когда после ухода понтифика приближённые спросили Аттилу, почему он вопреки своему обыкновению оказал такое уважение римскому папе, король ответил, что почтил отнюдь не того, кто приходил, но совсем другого мужа, который стоял рядом с тем в одежде священника и обладал более величественной внешностью; обнажив меч, он пригрозил Аттиле смертью, если тот не исполнит всего, о чём просил понтифик».

По другой версии, Аттила, будучи суеверным, испугался судьбы Алариха, который погиб вскоре после разгрома Рима. Но, скорее всего, причина была более прозаичной. Во-первых, у него были основания опасаться собственных воинов, отягощенных награбленными богатствами и добычей.

Во-вторых, не за горами были византийские легионы Аэция, которые, согласно сообщению современника событий Идация, вырезали гуннов на их собственных стоянках. Кроме того, в войске Аттилы началась чума, которая, очевидно, и стала решающим фактором в решении отступать. А посольство папы позволяло ему уйти не с пустыми руками — Рим обязывался платить ежегодную дань гуннам.

Правда, в конечном счете, Вечному городу удалось этого избежать. По иронии судьбы, судьба Алариха все-таки постигла Аттилу, хоть и без захвата Рима — он умер вскоре после окончания итальянского похода. Вместе с ним пала и его империя.

Смерть от руки женщины

Бесстрашный воин, легендарный Аттила, покоривший столько стран и разрушивший десятки городов, погиб от руки женщины на брачном ложе. Очередной женой великого вождя должна была стать германская принцесса Ильдико (источники называют ее по-разному: Хильдегард, Гильдегунда). Марцеллин рассказывал, что она была одной из его пленниц. Утром Аттилу нашли мертвым, плавающем в луже крови.

По преданию, молодая жена отомстила ему за убийство ее родителей. Эта легенда нашла свое отражение в скандинавском эпосе «Старшая Эдда», где сестра бургундского короля Гудрун убила своего пьяного мужа, короля гуннов, Аттилу. В «Песни о Нибелунгах» своего мужа Этцеля (Аттилу) убивает Кримхильда, мстя своим братьям за убийство Зигфрида.

Правда, есть и другая версия того, что же все-таки произошло в последнюю брачную ночь Аттилы. Историк Иордан, ссылаясь на Приска, называет причиной смерти Аттилы сильное носовое кровотечение: «Ослабевший на свадьбе от великого ею (Ильдико) наслаждения и отяжелённый вином и сном, он лежал, плавая в крови, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь была задержана в своём обычном ходе и, изливаясь по смертоносному пути через горло, задушила его».

По свидетельству Иордана, после смерти тело Аттилы поместили в три гроба: «первый из золота, второй из серебра, третий из крепкого железа». И воздвигли ему большой курган, положив туда много богатств. Все, кому было поручено это сделать, были убиты, чтобы «предотвратить человеческое любопытство перед столь великими богатствами».

До сих пор доподлинно неизвестно, где находится могила легендарного Аттилы. Но в марте 2014 года, при строительстве нового моста через Дунай в Будапеште была найдена могила знатного гунна, возможно, Аттилы.