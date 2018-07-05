Как правильно оказывать первую помощь

Что делать в первую очередь в любой экстренной ситуации

Фото: shutterstock.com быстро и спокойно оценить обстановку: в безопасности ли вы и пострадавший? Безопасно ли для вас приближаться к нему?

обезопасить себя и пострадавшего. В первую очередь позаботьтесь о себе. Перемещайте человека только в том случае, когда пребывание на том же месте навредит ему ещё больше (пожар, дорога, рельсы, толпа). При необходимости сообщите о случившемся в экстренные службы (полиция, МЧС ). Они же вышлют бригаду скорой помощи;

предотвратить передачу инфекции от себя пострадавшему или наоборот. Если у пострадавшего есть открытые раны, не допускайте попадания крови на свою кожу. Старайтесь не дышать над ними и тем более не кашлять. Продезинфицируйте руки — даже просто полить на них водой или протереть влажной салфеткой уже хорошо;

если пострадавший в сознании, успокоить его. Представьтесь, если вы незнакомы, объясните, что происходит. Возможно, у него будет шок из-за боли или испуга. Он может сопротивляться оказанию помощи. Объясните, что вы хотите сделать и зачем;

оценить состояние пострадавшего. Вызовите скорую помощь. Лучше, если это сделает кто-то другой, пока вы оказываете первую помощь;

приступить к оказанию помощи. Переходите от более серьёзных повреждений к менее опасным. Если возможно, привлеките других людей;

после оказания первой помощи отталкивайтесь от внешнего самочувствия больного. Вызовите скорую помощь, если не сделали этого ранее, отвезите его в больницу или помогите добраться до дома.

Как и когда делать непрямой массаж сердца

Фото: shutterstock.com Прежде всего проверьте реакцию человека — несколько раз громко окликните его, прикоснитесь к плечу. Если реакции нет, значит, человек без сознания. Проверьте дыхание, приложив ладонь к носу. Если за десять секунд вы не почувствовали ни одного выдоха, время действовать.

Прежде чем начать оказывать помощь, нужно вызвать скорую. Любые реанимационные действия поддерживают жизнь лишь ограниченное время. Если вы не один, попросите другого человека набрать 103 (номер скорой в России), пока вы начинаете делать массаж сердца.

Массажа сердца достаточно. Исследования доказали: непрямой массаж сердца так же эффективен сам по себе, как и в сочетании с искусственным дыханием. Потому можно не тратить время на вентиляцию лёгких: кислорода, который остался в крови пострадавшего, хватит, чтобы какое-то время поддерживать работу мозга.

Помните: плохой массаж сердца лучше, чем никакой. Но всё же старайтесь соблюдать технику. Положите одну руку на центр грудной клетки пострадавшего (ориентир — между сосками). Вторую ладонь поместите поверх первой. Важно держать локти прямыми, а плечи прямо над ладонями. Иначе вам не хватит сил делать массаж продолжительно.

Надавливайте на грудь быстро и глубоко. Нужно совершать около 100 нажатий в минуту на глубину пять сантиметров (но не переусердствуйте, иначе сломаете рёбра). Популярный совет, который легко запомнить: делать массаж сердца в ритме песни Bee Gees — Stayin’ Alive, как в этом видео. Это как раз позволит достичь скорости 103 нажатия в минуту. Однако не нужно забывать о глубине, иначе импульс просто не дойдёт до сердца.

Заранее обучитесь технике. Всё, чему учили на уроках ОБЖ, вряд ли осталось в памяти. Поэтому стоит записаться курсы по оказанию первой медицинской помощи. Статьи по теме 7 школ, где научат оказывать первую медицинскую помощь

Как делать искусственное дыхание

Фото: shutterstock.com Если вы всё же решили делать искусственное дыхание (это предпочтительный способ, когда нужно спасти ребёнка), придерживайтесь схемы «30 нажатий — два выдоха». Чтобы приступить к оказанию помощи, нужно открыть дыхательные пути пострадавшего. Для этого откиньте его голову немного назад, потянув подбородок вверх. Зажмите ему нос, наберите в грудь воздуха и сделайте первый сильный выдох. Проверьте, поднимается ли его грудь. Если да — сразу делайте второй выдох. Если нет — попробуйте снова запрокинуть ему голову и поднять подбородок. Не выдыхайте слишком резко: вы можете повредить лёгкие пострадавшего.

Чтобы правильно проводить искусственное дыхание, нужно полностью покрывать своим ртом рот пострадавшего. Поэтому многие специалисты рекомендуют использовать носовой платок или сложенную в несколько раз марлю — базовые правила гигиены. После этого начните цикл «30 нажатий — два выдоха». Продолжайте до тех пор, пока человек не задышит сам или до прибытия медиков.

Как помочь человеку, который чуть не утонул

Фото: shutterstock.com После того как пострадавшего вытащили из воды, проверьте, дышит ли он. Если нет, вызывайте скорую и начинайте делать искусственный массаж сердца. Продолжайте, пока пострадавший не начнёт дышать или кашлять. После этого укутайте его, чтобы избежать переохлаждения, и оставайтесь с ним, пока не приедут врачи. Периодически проверяйте его дыхание и реакцию.

Что делать, если человек подавился

Фото: shutterstock.com Если он кашляет — оставьте его в покое. Это значит, что его дыхательные пути не перекрыты и тело само вытолкнет инородный предмет. Стучать по спине в этом случае тоже не нужно.

А вот если он не может вдохнуть, нельзя терять ни секунды. Ударьте его по спине несколько раз ладонью по направлению вверх. Если это не помогает, обхватите пострадавшего сзади и несколько раз с силой нажмите на верхнюю часть живота, двигая руками вверх. В это время кто-то должен вызвать скорую. Если человек теряет сознание, положите его на спину и продолжайте надавливать на живот, выталкивая то, что застряло в дыхательных путях. Если ничего не помогает, переходите к массажу сердца.

Как остановить кровотечение

Фото: shutterstock.com Они бывают двух видов: венозные и артериальные. При венозном кровотечении из раны медленно вытекает тёмная кровь. В этом случае нужно наложить жгут ниже раны. Например, если повреждена локтевая вена, жгут надо наложить на предплечье (это участок от ладони до локтя). При артериальном кровотечении кровь алая, течёт толчками. В этом случае жгут нужно наложить выше уровня повреждения.

Жгуты нельзя накладывать на голую кожу, затягивать слишком сильно и держать больше двух часов. Обязательно запишите время, когда вы его наложили.

Как помочь при переломе или вывихе

Фото: shutterstock.com Прежде всего — обездвижить конечность. Если подозреваете перелом, примотайте доску или другой твёрдый предмет к конечности. Если есть кровотечение, наложите давящую повязку. Далее нужно доставить пострадавшего в больницу. Если пострадала рука, можно доехать самостоятельно (иногда это быстрее), если нога — вызвать скорую. Ни в коем случае не вправляйте вывихи самостоятельно.

Что делать, когда кто-то падает в обморок

Фото: shutterstock.com Если успеваете, подхватите человека, чтобы уберечь от травм при падении. Проверьте дыхание. Если оно есть, уложите человека на спину, расстегните ворот одежды и тугие ремни, поднимите его ноги выше уровня сердца. Обеспечьте поступление воздуха. Этого достаточно. Бить по щекам и тормошить человека не нужно. Когда он придёт в себя, не позволяйте ему резко вставать, удерживайте в лежачем положении, пока он не почувствует себя лучше. Дайте ему воды, горячего чаю или что-то сладкое.

Если человек не приходит в себя в течение одной минуты или снова теряет сознание, вызывайте скорую. Статьи по теме Первая помощь. Как помочь человеку, пережившему горе 10 опасных новогодних ситуаций: первая помощь и возможные ошибки Сотрясение головного мозга: симптомы, диагностика и первая помощь Солнечный ожог: первая помощь и 4 восстанавливающих средства

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