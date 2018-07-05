Рэп Монстр из BTS показал трусы

Фанаты корейской группы не только одни из самых активных, но и одни из самых любопытных. Они не упускают из вида ни одну деталь каждого участника, ведь они даже в курсе, какое у них…нижнее белье! Например, на недавнем концерте Рэп Монстр (Rap) так включился в происходящее на сцене, что, активно танцуя, показал поклонникам боксеры.

А, если быть точнее, только их верх, но это не помешало поклонникам устроить из этого настоящие дебаты.

Одни утверждали, что полоска, якобы от трусов, слишком уж тонкая, поэтому на Рэп Монстре наверняка ремень. Другие — были уверены, что это нижнее белье. И, оказалось, были правы. Во время концерта на певце были трусы от с логотипом бренда на поясе.

Часто говоря, поклонники группы зря столько времени на поиски тратили. Надо было всего-то зайти в Интернет и проверить.