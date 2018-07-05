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В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники полиции из Приморья присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»
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В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники полиции из Приморья присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
Инспектор отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Спасский» старший лейтенант полиции Кирилл Фартушный увлекается футболом с детства. Кирилл принимал участие в футбольных матчах еще со школьной скамьи. В 14 лет ему был присвоен первый взрослый разряд по футболу.
Отметим, что старший лейтенант полиции входит в состав футбольной команды сотрудников органов внутренних дел, которая регулярно принимает участие в районных и областных соревнованиях.
Шестилетний сын по примеру отца также увлекся футболом. Артем посещает футбольную секцию и уже сейчас играет в детской юношеской команде «Факел» г. Спасск — Дальнего.
Артем признается, что вместе с папой они следят за Чемпионатом мира 2018 и болеют за сборную России по футболу.
#ФУТБОЛЬНАЯСЕМЬЯ #FOOTBALLPOLICE
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