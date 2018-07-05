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Опубликован первый трейлер режиссерского дебюта Надежды Михалковой
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Опубликован первый трейлер режиссерского дебюта Надежды Михалковой 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Премьера трейлера фильма «Проигранное место» Надежды Михалковой состоялась на официальной странице картины «ВКонтакте».
Свою дебютную режиссерскую работу Надежда Михалкова сняла в жанре хоррора. В центре сюжета — несколько старшеклассников, пугающих друг друга городской легендой о «проигранном месте» в кинотеатре. Якобы тот, кто купит билет на проигранное место, должен будет умереть. Вскоре школьники убеждаются в реальности призрака из кино и решают бросить ему вызов.
В фильме также снялись старшая сестра Надежды Анна Михалкова, актеры Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина, Анастасия Акатов и другие артисты.
Российская премьера «Проигранного места» назначена на 25 октября.
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