Опубликован первый трейлер режиссерского дебюта Надежды Михалковой

Премьера трейлера фильма «Проигранное место» Надежды Михалковой состоялась на официальной странице картины «ВКонтакте».

Свою дебютную режиссерскую работу Надежда Михалкова сняла в жанре хоррора. В центре сюжета — несколько старшеклассников, пугающих друг друга городской легендой о «проигранном месте» в кинотеатре. Якобы тот, кто купит билет на проигранное место, должен будет умереть. Вскоре школьники убеждаются в реальности призрака из кино и решают бросить ему вызов.

Российская премьера «Проигранного места» назначена на 25 октября.