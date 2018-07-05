Трейлер фильма ужасов «Проигранное место» — режиссерского дебюта Надежды Михалковой

Сюжет картины расскажет о группе старшеклассников, которые во время одной из своих вечеринок узнают страшную городскую легенду. Якобы в кинотеатре есть проклятое «проигранное место», ряд и номер которого не известен никому. Но если случайно купить на него билет, то к просмотру фильма бонусом прилагается смерть. Вскоре по городу проходит волна трагических убийств, которые коснулись непосредственно этой компании. Следователи ищут преступника среди друзей, а старшеклассники вспоминают легенду и стараются найти виновника в области паранормального. Только не врет ли городская сказка, и кто на самом деле виновен в смерти участников той вечеринки?

В кинотеатрах «Проигранное место» стартует 25 октября 2018.

Злата Петрова