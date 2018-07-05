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Трейлер фильма ужасов «Проигранное место» — режиссерского дебюта Надежды Михалковой
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Трейлер фильма ужасов «Проигранное место» — режиссерского дебюта Надежды Михалковой 

Киноафиша 58 минут назад
Фото: Киноафиша
Появился первый трейлер нового молодежного хоррора «Проигранное место», с которым дебютировала младшая дочь Никиты Михалкова Надежда. В ролях: Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов и многие другие.
Сюжет картины расскажет о группе старшеклассников, которые во время одной из своих вечеринок узнают страшную городскую легенду. Якобы в кинотеатре есть проклятое «проигранное место», ряд и номер которого не известен никому. Но если случайно купить на него билет, то к просмотру фильма бонусом прилагается смерть. Вскоре по городу проходит волна трагических убийств, которые коснулись непосредственно этой компании. Следователи ищут преступника среди друзей, а старшеклассники вспоминают легенду и стараются найти виновника в области паранормального. Только не врет ли городская сказка, и кто на самом деле виновен в смерти участников той вечеринки?
В кинотеатрах «Проигранное место» стартует 25 октября 2018.
Злата Петрова
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