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Сотрудник орловской полиции Николай Псарев: «Футбол не только смотрим, но и играем в него»
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Сотрудник орловской полиции Николай Псарев: «Футбол не только смотрим, но и играем в него» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
Акция «Наша семья. Наш футбол» продолжается. В ее рамках сотрудники полиции рассказывают о том, какую роль в их жизнях играет данный вид спорта. Так, оперативный дежурный ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу капитан полиции Николай Псарев рассказал, что в его семье футбол является общим с сыном увлечением.
Сам Николай родом из города Ливны Орловской области. Будучи ребенком в районном центре он занимался футболом в спортивной секции, юношеское увлечение полицейский взял с собой и во взрослую жизнь и сейчас выступает на соревнованиях различного уровня за сборную регионального УМВД.
В 2009 году у Николая родился сын Владимир. Когда мальчику исполнилось пять лет, он сообщил родителям, что тоже хочет играть в футбол. Отец инициативу Вовы одобрил и поддержал, сейчас ребенок тренируется в Детско-юношеской спортивной школе и в свои девять лет уже имеет ряд достижений в спортивной сфере. Так, в прошлом году, Владимир Псарев удостоился звания лучшего защитника в играх Детской футбольной лиги, проходившей в городе Курск.
Сегодня, смотря матчи Чемпионата мира, сын полицейского мечтает о будущем в большом футболе. Вместе с отцом и другими членами семьи он болеет за нашу команду, выделяя для себя в качестве примера нападающего российской сборной Артема Дзюбу.
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