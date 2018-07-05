Сотрудник орловской полиции Николай Псарев: «Футбол не только смотрим, но и играем в него»

Акция «Наша семья. Наш футбол» продолжается. В ее рамках сотрудники полиции рассказывают о том, какую роль в их жизнях играет данный вид спорта. Так, оперативный дежурный ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу капитан полиции Николай Псарев рассказал, что в его семье футбол является общим с сыном увлечением.

Сам Николай родом из города Ливны Орловской области. Будучи ребенком в районном центре он занимался футболом в спортивной секции, юношеское увлечение полицейский взял с собой и во взрослую жизнь и сейчас выступает на соревнованиях различного уровня за сборную регионального УМВД.

В 2009 году у Николая родился сын Владимир . Когда мальчику исполнилось пять лет, он сообщил родителям, что тоже хочет играть в футбол. Отец инициативу Вовы одобрил и поддержал, сейчас ребенок тренируется в Детско-юношеской спортивной школе и в свои девять лет уже имеет ряд достижений в спортивной сфере. Так, в прошлом году, Владимир Псарев удостоился звания лучшего защитника в играх Детской футбольной лиги, проходившей в городе Курск.

Сегодня, смотря матчи Чемпионата мира, сын полицейского мечтает о будущем в большом футболе. Вместе с отцом и другими членами семьи он болеет за нашу команду, выделяя для себя в качестве примера нападающего российской сборной Артема Дзюбу.