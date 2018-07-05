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В ЦДМ на Лубянке открылся магазин Ecco Kids и кафе‑пекарня Cinnabon
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В ЦДМ на Лубянке открылся магазин Ecco Kids и кафе‑пекарня Cinnabon 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве открылся флагманский магазин производителя обуви для детей и подростков Ecco Kids и кафе-пекарня булочек с корицей всемирно известного бренда Cinnabon, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» — собственника и девелопера ЦДМ на Лубянке.
«ЦДМ Лубянке является флагманом детской индустрии. Всемирно известные бренды и ведущие российские производители открывают у нас представительские магазины, новые кафе и рестораны. Каждый месяц мы совершенствуем и расширяем ассортимент товаров и услуг в ЦДМ на Лубянке, предлагая нашим покупателям неизменное качество по демократичной цене», — сказал старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.
Открытие магазина Ecco Kids приурочено к 40-летнему юбилею бренда, в честь которого к началу учебного года будет произведена лимитированная коллекция обуви для мальчиков и девочек. Магазин Ecco Kids расположился на первом этаже, слева от часов «Ракета». Во флагманском бутике представлено около 145 моделей анатомической обуви, среди которых родители смогут подобрать пару как для самых маленьких, так и для подростков. В бутике Ecco Kids также представлены модели мужской и женской обуви, чтобы помочь родителям сэкономить время на покупки.
Кафе-пекарня Cinnabon расположена на первом этаже ЦДМ на Лубянке на площади 108 квадратных метров и рассчитана на 50 гостей. Булочки здесь выпекаются на глазах у посетителей по секретному рецепту. Ароматная корица сорта Макара для булочек выращивается в горах Индонезии, тростниковый сахар из Карибского бассейна придает выпечке карамельный вкус и приятный аромат. В кафе Cinnabon также можно приобрести кофе и фирменные холодные напитки.
В ЦДМ на Лубянке также открылся маникюрный салон сети Nail Sunny со специальным перечнем услуг для самых маленьких. Дизайн интерьера в современном стиле понравится как мамам, так и дочкам. Лаунж-зона с панорамным видом на Лубянскую площадь оборудована уютными креслами необычной формы, где можно комфортно расположиться и ожидать мастера.
Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов одежды и обуви — летние коллекции европейских брендов H&M, Reima, Play Today, модные и элегантные платья «Маленькая Леди», Carne Vale, магазины российских производителей Gulliver, Orby, «Нежный Дуэт», бутик ведущего российского производителя обуви Kotofey, стильные и технологичные детские коляски Stokke и другие.
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