В Красноярском крае семья сотрудников транспортной полиции присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол»

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению поставленных целей.

В прошлом году семья сотрудников ЛО на станции Иланская Кочерва отметила 20-летний юбилей. Общий стаж службы в органах внутренних дел помощника оперативного дежурного дежурной части прапорщика полиции Александра Кочерва и его супруги — старшего инспектора штаба майора внутренней службы Марии Кочерва, почти 40 лет.

Мария поделилась своими откровениями, рассказав о том, что при первой встрече с будущим супругом даже и представить не могла, что Александр будет верной опорой, другом и любящим мужем на ее жизненном пути.

Мария и Александр в настоящее время являются родителями двоих прекрасных сыновей. Старший сын Николай учится на 3 курсе Сибирского Федерального университета в г. Красноярске. Младший — Захар посещает детский сад.

Увлечения семьи Кочерва очень разнообразны — это рыбалка, охота, и, конечно же, футбол. Николаю и Захару Кочерва родителями с раннего возраста прививается любовь к активному отдыху. Футбол является популярным видом спорта в семье. Играет в него даже 5-летний Захар. Сегодня глава семьи, Александр, как большинство жителей нашей страны, является активным болельщиком сборной России в Чемпионате Мира FIFA — 2018. Вместе с сыновьями отец семейства устраивает просмотры футбольных матчей, не пропуская ни одной трансляции игры нашей сборной команды. Ребята с восторгом наблюдают за футбольными матчами по телевизору, в свободное время на прогулках не упускают возможности захватить с собой мяч и пробежаться по стадиону. Хранительница очага на семейных прогулках занимает роль болельщицы своих мужчин.

Супруги Кочервы желают всем семьям большой любви, согласия, взаимопонимания и счастья.