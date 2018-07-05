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В Красноярском крае семья сотрудников транспортной полиции присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол»
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В Красноярском крае семья сотрудников транспортной полиции присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 53 минуты назад
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению поставленных целей.
В прошлом году семья сотрудников ЛО на станции Иланская Кочерва отметила 20-летний юбилей. Общий стаж службы в органах внутренних дел помощника оперативного дежурного дежурной части прапорщика полиции Александра Кочерва и его супруги — старшего инспектора штаба майора внутренней службы Марии Кочерва, почти 40 лет.
Мария поделилась своими откровениями, рассказав о том, что при первой встрече с будущим супругом даже и представить не могла, что Александр будет верной опорой, другом и любящим мужем на ее жизненном пути.
Мария и Александр в настоящее время являются родителями двоих прекрасных сыновей. Старший сын Николай учится на 3 курсе Сибирского Федерального университета в г. Красноярске. Младший — Захар посещает детский сад.
Увлечения семьи Кочерва очень разнообразны — это рыбалка, охота, и, конечно же, футбол. Николаю и Захару Кочерва родителями с раннего возраста прививается любовь к активному отдыху. Футбол является популярным видом спорта в семье. Играет в него даже 5-летний Захар. Сегодня глава семьи, Александр, как большинство жителей нашей страны, является активным болельщиком сборной России в Чемпионате Мира FIFA — 2018. Вместе с сыновьями отец семейства устраивает просмотры футбольных матчей, не пропуская ни одной трансляции игры нашей сборной команды. Ребята с восторгом наблюдают за футбольными матчами по телевизору, в свободное время на прогулках не упускают возможности захватить с собой мяч и пробежаться по стадиону. Хранительница очага на семейных прогулках занимает роль болельщицы своих мужчин.
Супруги Кочервы желают всем семьям большой любви, согласия, взаимопонимания и счастья.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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Женский форум
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