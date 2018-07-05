Рита Дакота пожаловалась, что у дочери тяжело режутся зубы

Звездная мама просит совета у подписчиков, чтобы облегчить боль малышке.

Рита Дакота уже перепробовала разные успокаивающие средства, но тщетно — малышке легче не становится. Температуры у Мии нет, поэтому звезда отказывается давать дочери «Ибупрофен».

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

4 Июл 2018 в 11:50 PDT Зубы это бедааааа. Просто ежедневный «экзорцизм»😫. У нас тут такой ультразвук, что все соседи разбегутся

— рассказала Рита Дакота.

Звездная мама решила узнать у своих подписчиков, как им удавалось справиться с режущимися зубами. «Мамы, спасайте советами? Может есть что-то успокаивающее от зуда из гомеопатии? Или народные методы? (янтарь не помогает тоже). Бедааааа-беда», — написала певица. Аудитория тут же откликнулась на просьбу звездной мамы.

«Я мазала кальгелем десна, хорошо охлаждает и малышка не такая капризная», «Дантинорм бэби!у нас та же проблема сейчас. Только он спасает))», «Бебидент, Дентинокс, Калгель, Камистад Бейби, ЛидентБейби до 6-ти раз в день мазать можно, на пожарный случай нурофен, нам лично из мазилок ничего не помогает», «Kin Baby, безопасный натуральный гель с ромашкой, шалфеем, витамином Б», «Дентокид Гомеопатия очень хорошо помогает! И еще я даю грызть огурец, чешет им и он прохладный, становится легче и 30 минут тишины», «Силиконовая щетка— напальчник. Сначала я чесала малышам десны, потом они сами им управляли и балдели)», «Пульсотила и хамомила (гомеопатические)», — рекомендуют подписчики.

Были советы и из народной медицины. «Дайте грызть сухарь большой! И ребёнок занят, и быстрее прорежуться!», «Заварите ромашку, обмакните ХБ пленку свяжите узелок, положите в морозилку на пару минут. И давайте Мийке грызть», «Из народных методов, салом помазать ту десну, где зубик лезет», «Соленый огурец! Удивитесь, но да помогает. Соль помогает быстрее разъедать десну, и сам огурец твердый, что позволят им почесать зубки», «Еще мажут десенки свежим сливочным маслом, желательно домашним, должно помочь👍», — поделились мамы с Ритой Дакотой.

Напомним, Рита Дакота замужем за певцом и танцором Владом Соколовским . Они поженились еще в 2015 году после восьми лет знакомства. Слухи о том, что артисты ожидают появления на свет первенца, появились в конце апреля прошлого года. А 23 октября 2017 года на свет появилась их дочь Мия.

Судя по выражению лица, Мию сиииильно бесит, что ее родители такие неженки и слюнтяи. Ещё и в розовом. Ещё и целуют. Мерзость фууу 🤢 😂😂😂 А ваших детей бесят телячьи нежности?😂 ph: @olganikiforova

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

27 Май 2018 в 4:23 PDT Фото: Instagram /@ritadakota