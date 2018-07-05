Комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки о защите детей от пропаганды преступлений в соцсетях

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании 5 июля поддержал принятие в первом чтении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к совершению противоправных действий, опасных для их жизни.

«Реализация законопроекта будет способствовать укреплению информационной безопасности и защите детей от преступлений», — сказано в заключении Комитета, поскольку «законопроектом предлагается изменить порядок ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим информацию, распространение которой в РФ запрещено, а именно — не удалять интернет-страницы, содержащие противоправный контент, а прекращать к ним доступ». Причем доступ к таким страницам, в соответствии с законопроектом, будет прекращаться «незамедлительно».

По мнению Председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «такой порядок позволит правоохранительным органам осуществлять сбор и фиксацию всех необходимых доказательств и проводить объективное и всестороннее расследование».

Ранее в профильном Комитете по информации, информационным технологиям и связи также рекомендовали до 13 июля предоставить отзывы к законопроекту.

Напомним, что законопроект против так называемых «колумбайн-сообществ» (сообщества, которые пропагандируют асоциальное поведение, в том числе, совершение преступлений — прим. ред.) заместитель Председателя ГД Ирина Яровая внесла на рассмотрение Государственной Думы в мае текущего года. Документ предоставляет правоохранителям возможность оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе, преступные.

«Ранее мы уже установили уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни ребенка, — говорила Ирина Яровая. — Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства».

В связи с этим, проектом предлагается включить в этот перечень информацию, направленную на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, что позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики, отмечала автор документа.