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Гитарист «Морального кодекса» попал в больницу
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Гитарист «Морального кодекса» попал в больницу 

360tv.ru 41 минуту назад
Гитарист группа «Моральный кодекс» Николай Девлет‐Кильдеев перенес инфаркт. Об этом «360» сообщила администратор группы Ирина.
«С ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату» — сказала Ирина. Она уточнила, что музыканту была сделана операция. Некоторое время займет период реабилитации, после чего Девлет-Килдеев будет готов вновь приступить к работе.
Актер Павел Прилучный лег в больницу. На такой шаг он решился после того, как перенес грипп. По словам его супруги, лечение было плановым и причин для тревоги нет. Артисту сделали витаминные капельницы.
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Женский форум
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