Гитарист «Морального кодекса» попал в больницу

Гитарист группа «Моральный кодекс» Николай Девлет‐Кильдеев перенес инфаркт. Об этом «360» сообщила администратор группы Ирина.

«С ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату» — сказала Ирина. Она уточнила, что музыканту была сделана операция. Некоторое время займет период реабилитации, после чего Девлет-Килдеев будет готов вновь приступить к работе.