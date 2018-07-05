Участника группы «Моральный кодекс» госпитализировали

Врачи пока не дают прогнозы.

Участник группы «Моральный кодекс», гитарист Николай Девлет‐Кильдеев госпитализирован. Медики диагностировали у музыканта инфаркт миокарда.

— Сделали операцию в тот же день, как обнаружили инфаркт — второго числа, — рассказала ТАСС концертный директор Ирина Беспалова . — Уже перевели в палату. Все с ним хорошо, проходит период реабилитации.

По ее словам, состояние Николая на данный момент удовлетворительное, он чувствует себя хорошо, однако врачи пока не дают прогнозы. Ирина Беспалова добавила, что скоро гитарист сможет вернуться к работе.

СПРАВКА

Николай Девлет‐Кильдеев — гитарист, автор песен, с 1989 года участник группы «Моральный кодекс».

В разные периоды также работал в составе ВИА «Красные маки» ми музыкального коллектива «Скандал».