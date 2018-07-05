Школьная любовь Игоря Акинфеева: «Эх, надо было брать!»

После триумфальной победы российской сборной над Испанией, вратарь Игорь Акинфеев стал национальным героем. Голкипер отбил два мяча в серии пенальти, обеспечив России выход в четвертьфинал.

Первая школьная любовь Игоря Акинфеева Ольга Рыдзевская в откровенном интервью рассказала, что жалеет о том, что упустила такого парня, выбрав перспективного хоккеиста. Уже в 16-летнем возрасте Акинфеев был голкипером молодежной команды ЦСКА. Вместе с родителями Игорь жил в подмосковном Видном и мечтал выступать за национальную сборную. Первая любовь футболиста Ольга Рыдзевская предпочла Акинфееву хоккеиста.

«А с Игорем — я четко помню — начали общаться на уроке биологии. Акинфеев, например, сидел на галерке да «Советский спорт» на уроках листал! Но в отличие от остальных ребят, с которыми мы ходили «тусоваться» в бар-бильярдную по соседству, Акинфеев после школы мчался на тренировки. Пока мы с его ровесниками-футболистами гуляли и веселились, он тренировался в поте лица, — вспоминает Рыдзевская, которая в школьные годы занималась гимнастикой, а потом выбрала фехтование. Учителя дарований российского спорта не скрывают, что к юной фехтовальщице Игорь Акинфеев относился серьезно, а когда в 2003 году он подписал контракт с ЦСКА и стал чемпионом России многие говорили Ольге, что она упустила перспективного жениха. «Отношения у них были трогательные, но не сложилось. Игорь быстро стал в спорте востребован, из школы пришлось уйти: окончил экстерном и даже на выпускной не пришел», — говорят педагоги.