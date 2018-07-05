Диван для комфортного отдыха в любом месте

Когда на «Кикстартере», «Бумстартере» или другом краудфандинговом ресурсе появляется новый проект, то он почти всегда вызывает ажиотаж. Но если речь идёт о повторных сборах средств, то наблюдается спад интереса, и это справедливо практически для каждого проекта. Иногда даже самые интересные проекты не собирают и половины необходимой суммы. Есть проект, заинтересовавший пользователей и в первой, и во второй кампании, — «Биван». Странное название, не правда ли? Биван —это компактный надувной диван, который всегда под рукой. Он понравился пользователям «Бумстартера», и проект собрал почти 7 миллионов рублей.

Чтобы надуть Биван, тебе не потребуется насос — достаточно раскрыть его, зачерпнуть воздух, закрутить и плотно застегнуть. Подробную инструкцию ты можешь посмотреть на видео ниже. Ты можешь положить Биван на траву, камни, на воду и даже на снег.

https://www.youtube.com/watch?v=kTks8FAGQyk А теперь расскажем тебе о трех моделях Бивана: «Классический», «Биван 2.0» и Биван «Гигант».

Биван «Классический»

В надутом состоянии Биван имеет размеры 180x80x55 сантиметров, то есть подходит для комфортного отдыха большинству людей. Биван «Классический» выдерживает до 250 килограммов, а это значит, что на нём спокойно могут уместиться три человека. Одно из главных достоинств Бивана в том, что он не сдувается до 12 часов. Да, конечно, можно говорить, что это очень мало и что обычные матрасы не сдуваются несколько дней, но не забывай, что для надувания Бивана не используется насос.

У Бивана есть полезное дополнение: 1 большой карман, в который помещается книга или планшет. Кроме того, у Бивана есть одна петелька для колышка, которая позволяет зафиксировать его на одной точке, что важно при сильном ветре. Биван «Классический» выпускается в 9 цветовых решениях, и нам особенно понравился красный цвет и цвет «Горький лимон», и дело здесь не во вкусе, а в практичности. Если ты вдруг потеряешься в лесу, то тебя намного проще будет заметить с ярким двухметровым Биваном. Заказать Биван «Классический» →

«Биван 2.0»

Более продвинутая модель, которая внешне хоть и практически не отличается от первой версии, но опережает её по характеристикам. Самое главное отличие «Бивана 2.0» от Бивана «Классического» в размерах. Улучшенная версия стала больше и имеет габариты 190x90x65 сантиметров. Да, увеличение Бивана на 10 сантиметров кажется незначительным, но оно повышает комфорт. Также увеличилась и максимальная нагрузка. Если в первой версии она составляет 250 килограммов, то «Биван 2.0» выдерживает до 300 килограммов. Таким образом, Биван будет отличным вариантом для вечеринки и выдержит даже четырёх человек. Ещё одно дополнение — наличие небольших карманов, в которых удобно хранить личные вещи. Две петельки позволяют зафиксировать «Биван 2.0», что является неплохим преимуществом на природе, когда поднимается сильный ветер, и незакреплённую надувную мебель просто сметает в случайном направлении.

«Биван 2.0» более комфортный, благодаря наличию специальной дренажной сетки. Это дополнение позволяет спать в любой позе, даже лицом вниз. Также для большего комфорта в этой модели имеется подушка в изголовье. Кстати, в этой модели Бивана предусмотрено крепление для подсветки. Для Бивана выпускается специальная подсветка, которая работает в трёх режимах: «Полная мощность», «Затемнение» и «Стробоскоп». Подсветка позволяет создать нужную атмосферу и будет удобным дополнением для любителя почитать на ночь. Заказать «Биван 2.0» →

Биван «Гигант»

Самая большая из представленных в нашей статье моделей. Биван «Гигант» имеет габариты 185x110x30. Как видишь, он широкий, благодаря чему на нём легко поместятся два человека, так что это отличный вариант для отдыха на природе с подругой. Биван выдерживает до 320 килограммов. По весу Биван «Гигант» не отличается от «Классического». Из-за больших габаритов Биван «Гигант» может держать воздух до 8 часов вместо 12 (как у предыдущих моделей). Как и у Бивана «Классического», у «Гиганта» есть большой карман.

В отличие от предыдущих моделей, Биван «Гигант» не имеет внутри плёнки, и это облегчает ремонт. В сдутом состоянии Биван имеет габариты 210x130 сантиметров. Заказать Биван «Гигант» → Кстати, компания «Биван» может нанести на изделие любые логотипы или фотографии, чтобы твоя модель была уникальной. Заказать нанесение логотипа на Биван → Ещё одна особенность Биванов — быстрый и простой ремонт. С помощью ремкомплекта можно починить Биван всего за несколько минут. В набор входит сменная внутренняя плёнка для надувного изделия.

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