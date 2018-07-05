Девять килограмм заморских сыров «Дорблю» и «Frico» в Волгограде предали инквизиции

В Волгограде в очередной раз сожгли запрещенное из-за санкций лакомство. В этот раз огню скормили привезенные из Германии и Нидерландов сыры Дорблю» и «Frico». Возможной выручки лишился один из сетевых магазинов.

Все, что было нажито непосильным трудом, все сгорело

— 3 июля в на прилавке в магазине «Фунт мяса» сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры совместно со специалистами отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора увидели запрещенные в России сыры «Дорблю» производства Германия и «Frico» из Нидерландов, — рассказали V1.ru в пресс-службе Россельхознадзора. — Общий вес изъятой продукции составил девять килограмм.

Проблема найденного сыра, подчеркивают в управлении, заключалась в том, что его привезли из стран, накоторые распространяется общероссийский запрет. Иными словами, будь то «Дорблю» из Михайловки, никто бы его не тронул. — В рамках исполнения законодательства Российской Федерации сыр был уничтожен термическим путем, то есть сожжен, — говорят в Россельхознадзоре.

Дозвониться за комментариями в магазины «Фунт мяса» нам пока не удалось. Интересно, знали ам о запрете, и какие убытки принесла им сырная инквизиция.