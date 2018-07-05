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В Волгограде вновь сожгли санкционный сыр
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В Волгограде вновь сожгли санкционный сыр 

ria34.ru 22 минуты назад
Фото: ria34.ru
Уничтожение «запрещенки» из Европы сотрудники Россельхознадзора в Волгограде сняли на видео.
Как сообщили РИА34 в региональном Россельхознадзоре, запрещенную к ввозу в Россию продукцию обнаружили в начале июля в магазине «Фунт мяса».
— Был выявлен сыр «Дорблю» производства Германия и сыр «Frico» производства Нидерланды. Общим весом более девяти килограмм, — пояснили в ведомстве. — Продукция была поставлена из стран, на которую был наложен запрет в соответствии с Указом Президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Весь «заморский» сыр в торговой точке изъяли и сожгли в специальных печах. Как уточнется, факт уничтожения зафиксирован на видео.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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