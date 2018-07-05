Всё, что нужно знать о йоге. Йога для новичков. Базовые асаны в йоге

Вопросы, которые неловко задать тренеру, и ответы, которые нелегко найти в Интернете.

Не всегда на первом занятии по йоге всё просто и понятно. Растерянный взгляд, ступор и смущение. Узнаёте себя? Тогда у нас есть хорошие новости. Мы ответили на 15 вопросов, которые вы стеснялись задать тренеру.

Чем полезна йога?

Йога — это отличный способ отвлечься от проблем и избавиться от ненужных мыслей. Она помогает познать себя как внешне, так и изнутри. Уже на первых занятиях вы сделаете большой шаг на пути к владению своим телом и управлению дыханием. Кроме того, как и все физические упражнения, йога позволяет держать мышцы в тонусе.

Что такое асаны?

В первоисточниках под асаной понимается удобное и приятное положение тела, но сказать, что это действительно так, значит соврать. Для начинающего йога наклоны и прогибы — довольно неприятная штука. Однако считается, что асана действительно станет удобной, когда ваше тело будет абсолютно расслаблено, а разум сосредоточен на бесконечном. По секрету, это не всегда под силу даже самым опытным йогам.

А намасте?

Намасте — это жест, который обозначает, что в каждом человеке присутствует божественное начало, а располагается оно в сердечной чакре. Чтобы правильно выполнить намасте, сложите ладони друг к другу на уровне груди, опустите глаза и наклоните голову вперёд. Говорить «намасте» во время этого действия необязательно. Этим жестом в йоге рекомендуется начинать и заканчивать занятие.

Можно ли заниматься без инструктора?

Да. В глобальном смысле йога — это образ жизни. Она предполагает переосмысление своих принципов и привычек. Воспринимая йогу как набор асан, вы снижаете её значимость. Конечно, вы можете выполнять упражнения по видеоурокам, но будьте готовы к трудностям. Во-первых, вам нужно самостоятельно выбрать необходимое оборудование (коврик, ремень, блок и т.д.), а во-вторых, следить за выполнением упражнения нужно очень внимательно, желательно перед зеркалом, ведь рядом нет инструктора, который поможет вам избежать травм.

Когда нужно медитировать?

Медитативная практика присутствует во многих направлениях йоги. Вы удивитесь, но медитировать можно, даже когда вы моете посуду или принимаете душ. Монотонная работа отлично подходит для того, чтобы «проветрить» разум. Многие любят практиковать медитацию до и после йоги.

Что делать, если не получается?

Не отчаиваться. Йога требует годы практик, и неудачи в ней — шаги к успеху. Попробуйте поймать ритм вашего дыхания и выполнять упражнения в такт ему. Не спешите, находитесь в одной асане дольше, и, если очень тяжело, упростите себе задачу. Возможно, когда вы повернёте пятку или колено на пару сантиметров вправо или влево, вам станет значительно легче. Чувствовать своё тело — это именно то, чего требует от вас йога.

Обязательно ли заниматься йогой под музыку?

Музыка — дело вкуса, но она определённым образом воздействует на наш организм. Например, сложно думать о негативном, когда вокруг играет ободряющая, приятная мелодия. Мы рекомендуем попробовать позаниматься с музыкой и без, только так вы поймёте, что подходит именно вам.

Под какую музыку лучше заниматься йогой?

Здесь опять же всё индивидуально и зависит от ваших целей. Например, тяжёлый рок и энергичную музыку для фитнеса лучше вообще не использовать, так как йога — это не про скорость. Для того чтобы взбодриться, вы можете выбрать классическую музыку, арт-рок или альтернативу, электронная музыка без ударных хорошо подходит для медитации, этническая музыка и мантры — для статичных асан, звуки природы — для расслабления.

Обязательно ли для йоги быть гибким?

Скорее нет, чем да. У каждой асаны есть несколько вариаций, которые зависят от вашего уровня подготовки. Вы можете начать с самой простой ступени и постепенно увеличивать нагрузку.

Когда я засыпаю в конце тренировки, это шавасана?

Не совсем. Шавасана — это больше, чем сон на полу. Если говорить точнее, то это состояние между сном и бодрствованием. Цель шавасаны — расслабиться и отпустить чувство усталости и тревоги. Для этой асаны важно правильное положение тела: руки вдоль тела, ладони к потолку, пятки на расстоянии 5 см друг от друга, лицо смотрит ровно в потолок. Но важнее, чтобы вам было удобно. Поэтому если вы сделали всё по инструкции, но чувствуете дискомфорт, меняйте положение и доводите асану до идеала.

Когда лучше заниматься — утром или вечером?

В йоге не существует времени, которое идеально подходит всем. Выбирайте те часы, когда вас ничего не беспокоит. Лучше, если вы не будете чувствовать сонливость и усталость. Важно не забывать про режим питания до и после занятий. Выбрав утреннюю практику, старайтесь завтракать не очень плотно. Не следует принимать пищу за полтора часа до занятия и час после.

Спортсмены тоже занимаются йогой?

Да, многие спортсмены используют йогу в качестве тренировки. Среди них золотой призёр в комплексном плавании на играх в Атланте Марк Хендерсон , гимнастка Лилия Подкопаева и даже сам основатель направления «Бикрам Йоги» Бикрам Чудхури, который является олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике.

Какая нужна одежда?

Та, в которой вам комфортно. Лучше выбирать облегающую форму, в ней в легко сможете тянуться и не запутаетесь. Старайтесь избегать застёжек, липучек — они могут давить и натирать. Обувь для выполнения упражнений не нужна. Достаточно будет пары носков или сланцев, чтобы дойти до коврика и обратно.

Нужно ли покупать свой коврик? Гигиенично ли заниматься на общественном коврике?

Покупать свой коврик, если вы занимаетесь в студии, необязательно. Если вы заботитесь о гигиене, то можете приобрести специальный дезинфицирующий спрей, который подходит для очищения всех поверхностей. Иногда студии сами предлагают вам воспользоваться таким. Однако, если вы всё же решили приобрести свой инвентарь, помните, что фитнес— и йога-коврики отличаются друг от друга. Убедитесь, что покупаете именно тот, что вам нужен.

Где учиться йоге, если хочется познать её изнутри?

Лучше всего для практики йоги подходят Индия, Бали и остров Ко Самуи в Тайланде. Там вы можете найти очень атмосферные йога-студии, расположенные в горах или на берегу океана.