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Жене Тодоровского пришлось обращаться к психологам
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Жене Тодоровского пришлось обращаться к психологам 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Евгения Брик призналась, что после смерти отца она испытывала страх за свою маму и сестру, поэтому взяла на себя все заботы о них. Жена режиссера Валерия Тодоровского рассказала, что в то время уже начала сниматься и зарабатывать деньги. Чтобы ее родные ни в чем не нуждались, она взвалила на себя функции главы семьи.
Она так беспокоилась за близких, что, когда отправила их отдыхать к морю, обрывала телефон, пытаясь контролировать каждый их шаг. Сама того не понимая, девушка стала играть роль своего папы, а этого нельзя было допускать.
Привела Евгению в чувство ее 95-летняя бабушка. Она настояла на том, чтобы девушка перестала биться в панике по каждому пустяку, так как это могло полностью истощить актрису и подорвать ее здоровье. Знающие люди посоветовали Брик обратиться к специалисту за психологической помощью.
Актриса признается, что визиты к психологу помогли и посоветовала остальным не пренебрегать услугами специалиста, так как зачастую помочь может только профессионал, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «7 дней».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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