Жене Тодоровского пришлось обращаться к психологам

Евгения Брик призналась, что после смерти отца она испытывала страх за свою маму и сестру, поэтому взяла на себя все заботы о них. Жена режиссера Валерия Тодоровского рассказала, что в то время уже начала сниматься и зарабатывать деньги. Чтобы ее родные ни в чем не нуждались, она взвалила на себя функции главы семьи.

Она так беспокоилась за близких, что, когда отправила их отдыхать к морю, обрывала телефон, пытаясь контролировать каждый их шаг. Сама того не понимая, девушка стала играть роль своего папы, а этого нельзя было допускать.

Привела Евгению в чувство ее 95-летняя бабушка. Она настояла на том, чтобы девушка перестала биться в панике по каждому пустяку, так как это могло полностью истощить актрису и подорвать ее здоровье. Знающие люди посоветовали Брик обратиться к специалисту за психологической помощью.