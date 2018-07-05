В Южном Китае 20 человек приговорены за производство наркотиков

Наньнин, 5 июля / Синьхуа / — 20 человек были приговорены к тюремному заключению на сроки от 3-х до 15 лет за производство наркотиков в Гуанси-Чжуанском автономном районе /ГЧАР/, согласно вердикту, вынесенному Народным судом уезда Фэншань ГЧАР.

Преступная банда тайно занималась производством наркотиков на птицеферме и деревообрабатывающем заводе в уезде Фэншань. По результатам расследования, члены банды закупали материал для производства наркотиков в соседней провинции Гуандун, а для производства наркотиков нанимали местных жителей из числа безработных.

При задержании преступной группировки 25 мая было также конфисковано более ста тонн материала для изготовления наркотиков. -0-