«Боится, что муж найдёт»: пропавшая в Березниках студентка вышла на связь с мамой

Кристина жива, но не может вернуться домой

Пропавшая в Березниках студентка медицинского колледжа Кристина Софронова связалась с родственниками. Она позвонила маме и рассказала, что жива и здорова. Но не смогла сообщить, где находится, потому что скрывается от своего гражданского мужа.

26-летняя Кристина пропала 30 июня. Тогда девушка перестала отвечать на звонки матери. В последний раз Кристина Софронова приезжала к родителям в поселок Орел Усольского района 20 июня и рассказала, что гражданский муж бьёт её тяжелыми предметами. После она не выходила на связь до этого дня.

— Она рассказала, что сбежала. Избивал её муж. Я ей говорю: «Ты почему мне то не позвонила?», а она боялась, что я ему скажу, а он её найдет и изобьёт. Сейчас Кристина скрывается у знакомой, но не говорит своё местонахождение, боится. Но главное, что нашлась, — рассказала 59.ru мать девушки.

По словам ее мамы, дочь и до этого жаловалась на постоянные побои со стороны ее гражданского мужа Алексея. Кристина говорила родным, что у неё не было своего телефона. Якобы гражданский муж из-за ревности запрещал ей его иметь.

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