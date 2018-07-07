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«Боится, что муж найдёт»: пропавшая в Березниках студентка вышла на связь с мамой
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«Боится, что муж найдёт»: пропавшая в Березниках студентка вышла на связь с мамой 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Кристина жива, но не может вернуться домой
Пропавшая в Березниках студентка медицинского колледжа Кристина Софронова связалась с родственниками. Она позвонила маме и рассказала, что жива и здорова. Но не смогла сообщить, где находится, потому что скрывается от своего гражданского мужа.
26-летняя Кристина пропала 30 июня. Тогда девушка перестала отвечать на звонки матери. В последний раз Кристина Софронова приезжала к родителям в поселок Орел Усольского района 20 июня и рассказала, что гражданский муж бьёт её тяжелыми предметами. После она не выходила на связь до этого дня.
— Она рассказала, что сбежала. Избивал её муж. Я ей говорю: «Ты почему мне то не позвонила?», а она боялась, что я ему скажу, а он её найдет и изобьёт. Сейчас Кристина скрывается у знакомой, но не говорит своё местонахождение, боится. Но главное, что нашлась, — рассказала 59.ru мать девушки.
По словам ее мамы, дочь и до этого жаловалась на постоянные побои со стороны ее гражданского мужа Алексея. Кристина говорила родным, что у неё не было своего телефона. Якобы гражданский муж из-за ревности запрещал ей его иметь.
Ранее 59.ru рассказывал о том, что волонтеры собираются на поиски пропавшей 33-летней женщины.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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