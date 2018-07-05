Звезда «Бригады» Павел Майков отбил невесту у близкого приятеля

На днях гостем телешоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал звезда картин «Путь» и «Отпетые напарники» Михаил Горевой. В эфире он рассказал о своей непростой личной жизни. С первой женой Анной Марголис он прожил 14 лет. Но даже наличие общего сына не спасло их брак от распада.

После развода он долгое время встречался с актрисой Марией Саффо . Он был готов сделать ей предложение, но внезапно узнал о тайном романе девушки с его же лучшим другом и коллегой Павлом Майковым , прославившимся благодаря сериалу «Бригада».

Как и в предыдущий раз, ему было нелегко пережить расставание с любимой. Но, возможно, не будь в его жизни подобных разочарований, не пошла бы в гору его актерская карьера. Известно, что сейчас Михаил женат на художнике-оформителе по имени Олеся, которая в 2012 году родила ему дочь.