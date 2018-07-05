Ещё
Звезда «Бригады» Павел Майков отбил невесту у близкого приятеля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Бригады» Павел Майков отбил невесту у близкого приятеля 

WomanHit.ru 43 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
На днях гостем телешоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал звезда картин «Путь» и «Отпетые напарники» Михаил Горевой. В эфире он рассказал о своей непростой личной жизни. С первой женой Анной Марголис он прожил 14 лет. Но даже наличие общего сына не спасло их брак от распада.
После развода он долгое время встречался с актрисой Марией Саффо. Он был готов сделать ей предложение, но внезапно узнал о тайном романе девушки с его же лучшим другом и коллегой Павлом Майковым, прославившимся благодаря сериалу «Бригада».
Как и в предыдущий раз, ему было нелегко пережить расставание с любимой. Но, возможно, не будь в его жизни подобных разочарований, не пошла бы в гору его актерская карьера. Известно, что сейчас Михаил женат на художнике-оформителе по имени Олеся, которая в 2012 году родила ему дочь.
WomanHit.ru: последние новости
Стриженова впервые показала лицо новорожденного внука‍ 45-летняя Ванесса Паради впервые официально вышла замуж Учимся носить диагональную полоску
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее14
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро4
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение