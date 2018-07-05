Звезда «Игры престолов» Натали Дормер призналась, что ее травили в школе

Это сейчас 36-летнюю Натали Дормер благодаря «Игре престолов» и «Голодным играм» знает практически весь мир, а лет двадцать назад будущая актриса была совершенно рядовой школьницей — и, как и многие другие рядовые школьницы, страдала от травли со стороны более ярких и успешных одноклассниц.

В интервью YOU Magazine Натали поделилась достаточно болезненными воспоминаниями о том, какими непростыми были ее подростковые годы в школе:

«Ни за какие деньги я бы не вернулась в тот период своего прошлого. Знаете же этих девочек, на которых все хотят быть похожими — девочек, которые встречаются с самыми красивыми и популярными мальчиками, типа капитанов футбольных команд? Так вот я рядом с ними и близко не стояла. Я никогда не была альфа-девушкой и такие, как они, меня всегда пугали… До сих пор пугают, если честно».

Страхи Натали вполне оправданны: на протяжении нескольких лет в старших классах именно такие, более яркие и популярные одноклассницы, травили ее, обзывали и всячески унижали. «Самое страшное в психологической травле — когда тебя просят описать, что происходит, для учителей, выглядит всё это вполне невинным», вспоминает Дормер.

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