Ещё
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер призналась, что ее травили в школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер призналась, что ее травили в школе 

Попкорн News 24 минуты назад
Фото: Попкорн News
Это сейчас 36-летнюю Натали Дормер благодаря «Игре престолов» и «Голодным играм» знает практически весь мир, а лет двадцать назад будущая актриса была совершенно рядовой школьницей — и, как и многие другие рядовые школьницы, страдала от травли со стороны более ярких и успешных одноклассниц.
В интервью YOU Magazine Натали поделилась достаточно болезненными воспоминаниями о том, какими непростыми были ее подростковые годы в школе:
«Ни за какие деньги я бы не вернулась в тот период своего прошлого. Знаете же этих девочек, на которых все хотят быть похожими — девочек, которые встречаются с самыми красивыми и популярными мальчиками, типа капитанов футбольных команд? Так вот я рядом с ними и близко не стояла. Я никогда не была альфа-девушкой и такие, как они, меня всегда пугали… До сих пор пугают, если честно».
Страхи Натали вполне оправданны: на протяжении нескольких лет в старших классах именно такие, более яркие и популярные одноклассницы, травили ее, обзывали и всячески унижали. «Самое страшное в психологической травле — когда тебя просят описать, что происходит, для учителей, выглядит всё это вполне невинным», вспоминает Дормер.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кайли Дженнер уже планирует грандиозную вечеринку для будущего первого дня рождения дочери Джастин Бибер купил новый Ламборгини за полмиллиона долларов Фото: Найл Хоран и Джейми Дорнан на благотворительном приеме для сбора средств на борьбу с раком
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках1
«Русские мужчины! Что с вами не так?»158
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»88
Назван главный секрет обретения плоского живота6
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына4
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение