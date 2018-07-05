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Брат Милинковича-Савича перешел в СПАЛ
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Брат Милинковича-Савича перешел в СПАЛ 

Советский спорт 2 часа назад
Голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич проведет предстоящий сезон на правах аренды в СПАЛе, сообщает Football Italia.
21-летний брат форварда «Лацио» Сергея Милинковича-Савича перешел в «Торино» в январе и провел за команду три матча в Кубке Италии и один — в серии A, пропустив в четырех играх четыре гола.
Ранее сербский вратарь выступал за «Войводину» (2014-2015) и «Лехию» из Гданьска (2016-2017). Отметим, что в 2014-2015 годах права на голкипера принадлежали «Манчестер Юнайтед».
В 2015 году вместе со своим старшим братом Милинкович-Савич стал победителем молодежного чемпионата мира.
Добавим, что в прошлом сезоне СПАЛ занял 17-е место в серии A и сохранил место в элите.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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