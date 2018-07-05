Как получить второй урожай клубники. Удобряем клубнику летом

День добрый, друзья!

Клубника летом. Урожай собран, лето в разгаре и до осени еще далеко. Второй урожай — это реально. Надо правильно ухаживать за клубникой, и она вас отблагодарит.

второй урожай клубники

У меня на канале есть плей-лист по уходу за клубникой или правильной садовой земляникой.

Нажмите на кнопку и вы попадете на мой плей-лист. 12 роликов по уходу за клубникой.

КЛУБНИКА / САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА

Есть ролики по посадке клубники на агроволокно. Первая и вторая подкормка клубники. Нажмите на кнопки и попадете на ролики.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ

Известно, что клубника любит фосфор и бор. Но фосфор тяжело растворяется в почве, и фосфатные удобрения используют под зиму. Я рассказываю на своем канале о простом способе получить легко растворимый фосфор для подкормки клубники из осеннего удобрения фосфат или суперфосфат. Смотрите ролик. Жду ваших комментариев, друзья, и хороших вам урожаев…:-)