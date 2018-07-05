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Как получить второй урожай клубники. Удобряем клубнику летом
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Как получить второй урожай клубники. Удобряем клубнику летом 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
День добрый, друзья!
Клубника летом. Урожай собран, лето в разгаре и до осени еще далеко. Второй урожай — это реально. Надо правильно ухаживать за клубникой, и она вас отблагодарит.
второй урожай клубники
У меня на канале есть плей-лист по уходу за клубникой или правильной садовой земляникой.
Нажмите на кнопку и вы попадете на мой плей-лист. 12 роликов по уходу за клубникой.
КЛУБНИКА / САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА
Есть ролики по посадке клубники на агроволокно. Первая и вторая подкормка клубники. Нажмите на кнопки и попадете на ролики.
ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ
ВТОРАЯ ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ
Известно, что клубника любит фосфор и бор. Но фосфор тяжело растворяется в почве, и фосфатные удобрения используют под зиму. Я рассказываю на своем канале о простом способе получить легко растворимый фосфор для подкормки клубники из осеннего удобрения фосфат или суперфосфат. Смотрите ролик. Жду ваших комментариев, друзья, и хороших вам урожаев…:-)
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