Как прожить до бриллиантовой свадьбы? «Семья на покорности строится»

8 июля отмечается совсем молодой праздник — День семьи, любви и верности. К сожалению, сегодня бытует мнение о том, что современный институт брака переживает кризис. По статистике разводами заканчивается больше половины браков.

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Но есть и такие семьи, где верность и любовь хранят не годами, а десятилетиями. Одна из них — семья Федора Дмитриевича и Раисы Федоровны Ушаковых.

В прошлом году Ушаковы отметили 60 лет совместной жизни. За плечами работа, воспитание двух дочерей, внуков. Сейчас у них подрастают правнуки и даже праправнуки. А начиналось все в далеком 1957 году.

«Мы оба работали на стройке в Оренбурге, а сама я из Кушкулей была, — вспоминает Раиса Федоровна. — Первая наша встреча была связана с моей травмой. Я шла по стройплощадке и запнулась о проволоку, нужно было показать ногу медику. Наш бригадир отправил Федора довезти меня до медпункта. Так и познакомились».

Однажды отправили бригаду в командировку в Павловку. Вечером молодежь собралась в кино, и Федор пригласил Раису.

«Картина оказалась неинтересной, поэтому мы всей гурьбой пошли к большой палатке, которую для нас, командировочных, разбили недалеко, — продолжает Раиса Федоровна. — Там пели песни под гармошку, танцы устраивали. Тут-то Федя и спросил, есть ли у мен кто-то. Говорю — нету. А он: «И у меня нет. Давай поженимся!». Я не растерялась и тут же согласилась, хотя думала, что он шутит». Но парню было не до шуток, в ту же неделю на выходных поехали свататься.

Рая должна была приехать к родителям в субботу, а приехала днем раньше. Мама сразу же спросила, что случилось, на что девушка смело ответила, что выходит замуж. Родители не стали отговаривать, и уже на следующий день встречали сватов.

Несмотря на то, что молодые люди практически не знали друг друга, они оба говорят, что увидели в каждом своего человека. «Я не раз спрашивала Федора, что он во мне нашел, — говорит Раиса Ушакова. — Он обычно отмалчивался, а спустя несколько лет признался, что приглянулась ему сразу, вот и ждал он подходящего момента».

«Ни разу не пожалела о выборе»

Спустя буквально месяц сыграли свадьбу. Раисе пошили платье, на гулянку семье выделили пять ящиков водки. Пригласили только родственников, но собралось около 60 человек. Столы накрыли прямо во дворе, для песен и танцев — заливистая гармонь. Но буквально за день до свадьбы у девушки происходит настоящая душевная трагедия.

«До Феди я встречалась с парнем, он был военным, обещал забрать меня в Подмосковье замуж, — Раисе Федоровне нелегко вспоминать эти моменты. — После того, как уехал, писал мне письма, а потом вдруг перестали от него весточки приходить. Подумала я, что остыл он ко мне, а тут как раз Федор предложил замуж».

За день до свадьбы Рая получает письмо из Подмосковья, в котором бывший избранник интересовался, ждет ли она его.

«Сначала расстроилась, но быстро успокоилась, — говорит она. — Написала ему, что выхожу замуж, и за все 60 лет ни разу не пожалела о своем выборе».

Молодые купили простые обручальные кольца, которые очень быстро потемнели. Золотые смогли позволить себе спустя несколько лет, но до сих пор считают, что не в кольцах и золоте счастье, главное, чтобы жили душа в душу.

Первые восемь месяцев молодые делили барак на улице Планерной в Оренбурге вместе с семьей Федора Дмитриевича. Матери у него не было — рано умерла. В одной комнате барака ютились отец, две сестры и два брата молодого мужа. Туда же он привел супругу.

«Нашу кровать отделили ширмой, сразу за ней спал свекор, а дальше на полу золовка с мужем», — вспоминает Раиса. Позже они переехали в собственное жилье. Там в 1958 году родилась дочь Анна, а спустя два года — Наташа. В декрете Раиса Федоровна не засиживалась, сразу выходила на работу, да еще судьба распоряжалась так, что супруги все время работали вместе. Даже если на время Федора Дмитриевича направляли на другие объекты, рано или поздно они все равно оказывались в одном коллективе. По словам Раисы Федоровны, так и ходили рядом всю жизнь — и дома, и на работе.

Семья Ушаковых постепенно разрасталась. Дочери вышли замуж, у каждой родились дети. Все вместе отмечали дни рождения внуков и правнуков, вместе пережили большую потерю — от болезни умерла дочь Анна, после чего здоровье подкосилось и у Федора Дмитриевича. Отмечали золотую свадьбу, а в прошлом году — бриллиантовую.

Секрет без секрета

«Молодежь не раз приходила спрашивать у нас, в чем секрет такой долгой супружеской жизни, — рассказывают Ушаковы. — А мы и не знаем, что ответить. Нет у нас секрета. Уступать нужно друг другу, слушать, да старших уважать — вот и весь секрет». Супруги честно признаются, в жизни бывало всякое.

«И ссорились мы, как без этого? — говорят они. — А чем старше становились, тем ворчливее. Но здесь важно смолчать, не наговорить лишнего. Причем касается это обоих — не только женщина должна покоряться, но и муж идти навстречу. На покорности семья строится».

Современная молодежь, по словам супругов, нетерпимая, не умеет уступать, каждый часто гонится за своим, а на семью в целом не смотрит. Но семья не может состоять из одного человека.

В преддверии Дня семьи, любви и верности Раиса Федоровна и Федор Дмитриевич Ушаковы получили губернаторскую награду за любовь и верность. Подобной чести удостаиваются семейные пары, прожившие вместе полвека и больше. И таких в Оренбуржье действительно немало.