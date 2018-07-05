Выберем вместе самых классных болельщиц сборной России 

В период мундиаля, когда в Россию со всего мира съехались тысячи и тысячи искателей приключений, когда уровень разврата на столичных улицах обеспокоил депутатов Госдумы и Боярского, число лайков, переписок и свайпов в приложениях для знакомств резко возросло.
Приложение «Мамба» и «Ридус» запускают совместные проект: мы публикуем фотографии самых популярных москвичек, которые с 14 июня, с самого старта ЧМ-2018, набрали до миллиона лайков каждая! Конечно же все они, как и вы, поддерживают российскую сборную.
Эти девушки — самые привлекательные москвички, по мнению футбольных болельщиков со всего мира, которые сейчас находятся в России и пользуются сервисами онлайн-знакомств, в частности, «Мамбой».
Представляем участниц по восходящей в соответствии с количеством набранных лайков.
А какую из них выберете вы?
10 место, Ксения, 26 лет, 774 000 лайков
Девушка — настоящая киноманка! В интересах указала психологические драмы, фэнтези, триллеры, документальное кино, Игру Престолов и Теорию Большого Взрыва
9 место, Марьяна, 25 лет, 812 000 лайков
В интересах этой брюнетки блюз, джаз, гармония и душевное равновесие! Общение начинает при условии ответа на тестовый вопрос: «Что для вас счастье?»
8 место, Оксана, 24 года, 834 000 лайков
Обожает путешествия и отдых на море. Цель знакомства — поиск приятной компании для поездки на солнечный берег!
7 место, Кристина, 22 года, 847 000 лайков
Романтичная шатенка, увлекающаяся фитнесом на свежем воздухе и бегом. Воспитывает кота.
6 место, Настя, 23 года, 879 000 лайков
Верит в любовь с первого взгляда! В интересах романтика, закаты, вино и море.
5 место, Анастасия, 25 лет, 883 000 лайков
Любит поп-музыку, клубные вечеринки, любовные романы и мелодрамы. Настоящая блондинка в поисках своего мачо!
4 место, Лина, 27 лет, 894 000 лайков
У рыжули характер огонь! Любит скорость и экстремальные виды спорта, в музыке предпочитает альтернативу. Ищет парня себе под стать.
3 место, Александра, 22 года, 917 000 лайков
Меломанка и хулиганка! Ее любимая группа Poets of the fall. В целях в анкете указала общение и переписка, потому что в душе она настоящий психолог и философ.
2 место, Анна, 22 года, 945 000 лайков
Говорит на испанском, предпочитает здоровый образ жизни и активный отдых в горах. На Мамбе находится в поисках серьезных отношений.
1 место, Оксана, 21 год, 986 000 лайков
Девушка большая умница, учится на маркетолога, а в свободное время увлекается бегом. На Мамбе ищет серьезных отношений!