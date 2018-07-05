40+ летних идей, которые обязательно понравятся детям

1. Провести день в аквапарке, катаясь с горок и барахтаясь в волнах.

2. Отправиться есть пиццу или бургеры вместо домашнего ужина.

3. Сделать музыкальную подвеску из разноцветных консервных банок, повесить на даче и слушать, как она красиво шелестит на ветру.

4. Читать книгу Свена Нурдквиста про котенка Финдуса «Петсон идет в поход» и спать в палатке на даче или на балконе.

5. Рисовать в Зоопарке слона, крокодила и птиц-носорогов с натуры, а потом откопать в песочнице на детской площадке (справа от выхода) силуэт динозавра.

6. Поехать в парк и покататься на лодке или катамаране.

7. Разрисовать друг друга аквагримом и делать смешные селфи.

8. Устроить бой на водяных пистолетах.

9. Спрятать на даче клад и искать его по карте.

10. Сделать домашнее мороженое и позвать гостей.

11. Сплести венки из лент и полевых цветов и устроить фотосессию.

12. Читать книги про Простодурсена и устроить Большой марципановый пир.

13. Отправиться в веревочный парк и забраться на невообразимую высоту.

14. Написать названия самых интересных музеев Москвы на бумажках и отправиться в тот, который ребенок вытянет с закрытыми глазами.

15. Совершить полет на воздушном шаре.

16. Покататься на лошадях.

17. Отправить бутылку с запиской и пожеланиями по реке.

18. Сделать коллаж из цветочных лепестков и трав в подарок бабушке.

19. Совершить городской круиз на пароходике.

20. Приготовить дома настоящую хрустящую картошку фри и пересмотреть золотую коллекцию Диснея.

Unsplash.com 21. Сварить варенье из всех возможных сезонных ягод.

22. Устроить велосипедную прогулку в парке — велосипеды можно взять напрокат.

23. Плясать, слушать музыку, объедаться бургерами и ходить на лучшие летние фестивали.

24. Отправиться в Царицыно запускать воздушного змея.

25. Сделать домик под столом, пить какао и смотреть семейные фотографии.

26. Отправиться смотреть на звезды и луну в настоящую обсерваторию.

27. Отправиться на обед в ресторан с верандой и глазеть на прохожих.

28. Поиграть в бадминтон и пинг-понг на ВДНХ.

29. Пересмотреть вместе с детьми фильмы детства — Петров и Васечкин, Элетроники, Алиса Селезнева и Варвара-Краса могут быть не хуже миньонов)

30. Отправиться в парк и устроить пикник.

31. Отправиться на одну из подмосковных ферм, гладить там коров, пить парное молоко и есть огурцы прямо с грядки.

32. Поехать на рынок, чтобы купить там ягод и сезонных фруктов — забудьте про супермаркет до осени.

33. Сходить на пруд и покормить уток хлебом.

34. Сделать своими руками гигантские мелки и рисовать на асфальте.

35. Сыграть в Твистер всей семьей.

36. Сделать кормушку, повесить ее рядом с домом и наблюдать каждое утро за птицами.

37. Съездить в Приокско-Террасный заповедник — погулять и поглазеть на зубров.

38. Испечь огромный шоколадный торт.

39. Позвать друзей и устроить пижамную вечеринку — в школу ведь завтра не вставать.

40. Наделать много разноцветных капитошек из воздушных шариков и воды и устроить битву во дворе.

41. По утрам готовить настоящий большой завтрак на всю семью, как будто каждый день — это выходной.

42. Отправляясь в отпуск, не брать планшет, а вместо этого взять много настольных игр.

43. Записаться на пробную тренировку в школу гимнастики «Трапеция Yota» и научиться обращаться с трапецией, как настоящий цирковой артист.

44. Исследовать 20 самых интересных мест Подмосковья.

piligrimporto.ru 45. Разобрать семейные фотографии в телефоне и отобрать самые удачные — для альбома.

46. Заказывать еду навынос и есть ее на скамейке, жмурясь от солнца.

47. Сделать кинетический песок и устроить песочницу в большой пластиковой коробке.

Нескучного вам лета!