40+ летних идей, которые обязательно понравятся детям 

1. Провести день в аквапарке, катаясь с горок и барахтаясь в волнах.
2. Отправиться есть пиццу или бургеры вместо домашнего ужина.
3. Сделать музыкальную подвеску из разноцветных консервных банок, повесить на даче и слушать, как она красиво шелестит на ветру.
4. Читать книгу Свена Нурдквиста про котенка Финдуса «Петсон идет в поход» и спать в палатке на даче или на балконе.
5. Рисовать в Зоопарке слона, крокодила и птиц-носорогов с натуры, а потом откопать в песочнице на детской площадке (справа от выхода) силуэт динозавра.
6. Поехать в парк и покататься на лодке или катамаране.
7. Разрисовать друг друга аквагримом и делать смешные селфи.
8. Устроить бой на водяных пистолетах.
9. Спрятать на даче клад и искать его по карте.
10. Сделать домашнее мороженое и позвать гостей.
11. Сплести венки из лент и полевых цветов и устроить фотосессию.
12. Читать книги про Простодурсена и устроить Большой марципановый пир.
13. Отправиться в веревочный парк и забраться на невообразимую высоту.
14. Написать названия самых интересных музеев Москвы на бумажках и отправиться в тот, который ребенок вытянет с закрытыми глазами.
15. Совершить полет на воздушном шаре.
16. Покататься на лошадях.
17. Отправить бутылку с запиской и пожеланиями по реке.
18. Сделать коллаж из цветочных лепестков и трав в подарок бабушке.
19. Совершить городской круиз на пароходике.
20. Приготовить дома настоящую хрустящую картошку фри и пересмотреть золотую коллекцию Диснея.
Unsplash.com 21. Сварить варенье из всех возможных сезонных ягод.
22. Устроить велосипедную прогулку в парке — велосипеды можно взять напрокат.
23. Плясать, слушать музыку, объедаться бургерами и ходить на лучшие летние фестивали.
24. Отправиться в Царицыно запускать воздушного змея.
25. Сделать домик под столом, пить какао и смотреть семейные фотографии.
26. Отправиться смотреть на звезды и луну в настоящую обсерваторию.
27. Отправиться на обед в ресторан с верандой и глазеть на прохожих.
28. Поиграть в бадминтон и пинг-понг на ВДНХ.
29. Пересмотреть вместе с детьми фильмы детства — Петров и Васечкин, Элетроники, Алиса Селезнева и Варвара-Краса могут быть не хуже миньонов)
30. Отправиться в парк и устроить пикник.
31. Отправиться на одну из подмосковных ферм, гладить там коров, пить парное молоко и есть огурцы прямо с грядки.
32. Поехать на рынок, чтобы купить там ягод и сезонных фруктов — забудьте про супермаркет до осени.
33. Сходить на пруд и покормить уток хлебом.
34. Сделать своими руками гигантские мелки и рисовать на асфальте.
35. Сыграть в Твистер всей семьей.
36. Сделать кормушку, повесить ее рядом с домом и наблюдать каждое утро за птицами.
37. Съездить в Приокско-Террасный заповедник — погулять и поглазеть на зубров.
38. Испечь огромный шоколадный торт.
39. Позвать друзей и устроить пижамную вечеринку — в школу ведь завтра не вставать.
40. Наделать много разноцветных капитошек из воздушных шариков и воды и устроить битву во дворе.
41. По утрам готовить настоящий большой завтрак на всю семью, как будто каждый день — это выходной.
42. Отправляясь в отпуск, не брать планшет, а вместо этого взять много настольных игр.
43. Записаться на пробную тренировку в школу гимнастики «Трапеция Yota» и научиться обращаться с трапецией, как настоящий цирковой артист.
44. Исследовать 20 самых интересных мест Подмосковья.
piligrimporto.ru 45. Разобрать семейные фотографии в телефоне и отобрать самые удачные — для альбома.
46. Заказывать еду навынос и есть ее на скамейке, жмурясь от солнца.
47. Сделать кинетический песок и устроить песочницу в большой пластиковой коробке.
Нескучного вам лета!