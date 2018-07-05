Улыбки родных — лучшая опора в непростой работе полицейского

Что помогает инспектору оперативного отдела УМВД России по Омской области капитану полиции Алексею Канунникову справляться с непростыми служебными задачами? Без сомнения, очаровательные улыбки его супруги Анастасии и дочурки Ксении. А Ксюша пользуется этим: еще немного, и папа согласится купить ей долгожданную немецкую овчарку.

Алексей переехал в Омск из Ямало-Ненецкого автономного округа, там и повстречал свою Анастасию. Гуляли, общались, пришло время парню служить, а Настя ждала, и за полтора года разлуки влюбленные окончательно убедились — друг без друга им никак. И вот уже семь лет идут по жизни рука об руку.

Анастасия в органах внутренних дел только два года — служит инспектором по делам несовершеннолетних в отделе полиции № 3 УМВД России по г. Омску — и уже с пониманием относится к непростой работе мужа: у самой не легче. А он, в свою очередь, поддерживает любимую во всем: и на кухне, и ласковым словом.

Маленькой Ксюше скоро в школу, а она уже знает, что хочет стать врачом. А пока — плавание, тхэквондо и чтение. И с папой на хоккей, а все вместе — на рыбалку, ее в семье Канунниковых даже мама любит.

Алексей без колебаний делится секретом крепкого союза: «Нужно делиться, доверять и поддерживать друг друга, не замыкаться в себе». Анастасия подытоживает: «И естественно — любовь!».