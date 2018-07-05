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В Саратове на «Музей Сурка» готовы потратить еще 2 миллиона рублей
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В Саратове на «Музей Сурка» готовы потратить еще 2 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Национальный парк «Хвалынский» объявил открытый конкурс на изготовление и установку экспозиционного оборудования в музее «Сурок». Соответсвующая информация об аукциона размещена на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, победитель должен изготовить и установить планшетный комплекс, две художественные инсталляции, демонстрирующие вход в нору и саму нору сурка, столик и кровать с постельными принадлежностями, полки для размещения предметов быта и кухонной утвари, витрину-буфет, ограждение в торговую лавку, фотозону, художественные композиции, интерактивные информационные стенды и проч.
«Основная идея оформления зала — мы попадаем в нору сурка и видим ее в различных разрезах (реально объемном, плоскостном и сказочном). Часть помещения оформлена в виде разреза норы сурка в стилизованном виде. Первая часть разреза сурковой норы показывает спальню сурка, где посетитель видит спящих на кроватях сурков. Вторая часть показывает кухню сурка, где мы видим сурка — маму, готовящую обед, кухонную утварь. Интерактивный буфет простой формы позволяет посетителям открывать дверцы шкафа и видеть стилизованную кладовую сурковой семьи», — говорится в техзадании.
На эти цели заказчик готов потратить 1,9 миллиона рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Все работы должны быть выполнены до конца декабря текущего года. Заявки на участие будут приниматься до 25 июля. Имя победителя станет известно спустя два дня.
Напомним, в марте национальный парк уже размещал аукцион на создание музея. За 1,5 миллиона рублей победитель должен был изготовить «Карты двух материков», фотопано «Степь», интерактивные перекидные книги, расписать потолок и стены и т. д. Все эти работы должны были быть выполнены до 30 июля.
Фото: Pixabay.com
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