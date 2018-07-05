В Республике Башкортостан полицейский спас утопающего 82-летнего местного жителя

«Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Бирскому району майор полиции Владислав Князев спас тонущего в воде пожилого человека, который находился в воде около трех часов.

В тот день сотрудник полиции Владислав Князев, проходя по берегу озера Подворное вблизи деревни Кондаковка, заметил оставленный без присмотра мопед, а на воде пустующую лодку, за край которой держался мужчина. Майор полиции бросился вплавь на выручку утопающему и вытащил его на берег. Полицейский оказал потерпевшему первую помощь и вызвал медиков.