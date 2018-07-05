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В Республике Башкортостан полицейский спас утопающего 82-летнего местного жителя
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В Республике Башкортостан полицейский спас утопающего 82-летнего местного жителя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Бирскому району майор полиции Владислав Князев спас тонущего в воде пожилого человека, который находился в воде около трех часов.
В тот день сотрудник полиции Владислав Князев, проходя по берегу озера Подворное вблизи деревни Кондаковка, заметил оставленный без присмотра мопед, а на воде пустующую лодку, за край которой держался мужчина. Майор полиции бросился вплавь на выручку утопающему и вытащил его на берег. Полицейский оказал потерпевшему первую помощь и вызвал медиков.
Как выяснилось впоследствии, 82-летний местный житель решил порыбачить с лодки и неожиданно упал за борт. В силу своего возраста он не смог забраться обратно и надеялся, что его спасут. Пенсионер находился в воде долгое время, пока его не заметил бдительный оперативник», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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