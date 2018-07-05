Пропавший в Уфе 21-летний Тимур Биктимеров найден мертвым

В Уфе завершили поиски 21-летнего Тимура Биктимерова, как сообщили родственники, молодого человека нашли мертвым.

Тимур, к сожалению, найден мертвым

Известно, что на поиски парня родные вышли 1 июля, когда Тимур отправился на пляж и пропал. Тогда близкие пропавшего рассказали, что он приехал из микрорайона Шашка погостить к родственникам и отправился на пляж «Солнечный», который расположен неподалёку от Монумента Дружбы.

— Его брат отвернулся на минуту, а Тимур уже из виду пропал, — рассказали волонтеры.

Редакция Ufa1 приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.