Пропавший в Уфе 21-летний Тимур Биктимеров найден мертвым 

В Уфе завершили поиски 21-летнего Тимура Биктимерова, как сообщили родственники, молодого человека нашли мертвым.
Тимур, к сожалению, найден мертвым
Известно, что на поиски парня родные вышли 1 июля, когда Тимур отправился на пляж и пропал. Тогда близкие пропавшего рассказали, что он приехал из микрорайона Шашка погостить к родственникам и отправился на пляж «Солнечный», который расположен неподалёку от Монумента Дружбы.
— Его брат отвернулся на минуту, а Тимур уже из виду пропал, — рассказали волонтеры.
Редакция Ufa1 приносит свои соболезнования родным и близким погибшего.