В Яранске 3-летняя девочка выпала с 5 этажа: следком начал проверку 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту падения малолетнего из окна квартиры в Яранске.
4 июля около 21 часа из квартиры в городе Яранске в больницу была доставлена 3-летняя девочка с повреждениями, характерными при падении с высоты.
«По предварительным данным, в указанное время ребенок, находясь на подоконнике, оперлась на москитную сетку, последняя не выдержала и девочка выпала из окна квартиры с 5 этажа», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В настоящее время ребенок находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает.
Следственными органами организована доследственная проверка по данному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — privet-rostov.ruм