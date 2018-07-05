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В Яранске 3-летняя девочка выпала с 5 этажа: следком начал проверку
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В Яранске 3-летняя девочка выпала с 5 этажа: следком начал проверку 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту падения малолетнего из окна квартиры в Яранске.
4 июля около 21 часа из квартиры в городе Яранске в больницу была доставлена 3-летняя девочка с повреждениями, характерными при падении с высоты.
«По предварительным данным, в указанное время ребенок, находясь на подоконнике, оперлась на москитную сетку, последняя не выдержала и девочка выпала из окна квартиры с 5 этажа», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В настоящее время ребенок находится в сознании, ее жизни ничего не угрожает.
Следственными органами организована доследственная проверка по данному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — privet-rostov.ruм
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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