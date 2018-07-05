Осторожней с лекарствами: что можно и нельзя брать в самолет

Отправляясь в путешествие «налегке», человек может сэкономить приличную сумму, однако важно знать, что можно и нельзя брать на борт. Некоторые ошибки в итоге способны серьезно испортить запланированный отдых.

После нововведений, внедренных осенью 2017 года, в России, любая авиакомпания обеспечивает пассажиру возможность взять с собой 5 кг+рюкзак. Впрочем, многое зависит от перевозчика, ведь некоторые позволяют пронести на борт до 15 кг. При этом важно, чтобы габариты сумки совпадали с нормой, не превышая 115 см по сумме всех измерений.

Что можно

Вместе с собой в ручной клади, помимо непосредственно одежды и прочих мелочей, можно взять и некоторые другие важные предметы, но и здесь имеются свои нюансы.

Жидкости

Человек имеет право взять с собой на борт воду, сок, масло, даже мягкий сыр, шампунь, джем и другие жидкости, но с одним «но». Таковые должны быть упакованы в пластиковые бутылки объемом не более 100 мл, которые обычно продаются в Интернете, а затем завернуты в пакет на застежке. Всего с собой можно взять не более десятка таких бутылок.

Лекарства

Все медикаменты непременно нужно перевозить в заводской упаковке, а если выдаются они по рецепту, то последний лучше захватить с собой. При этом перед поездкой важно уточнить, разрешен ли провоз выбранных лекарств в той стране, куда вы направляетесь. Если лекарства в жидкой форме, действует правило с тарой в 100 мл.

В ручной клади пассажиры имеют возможность перевозить с собой различное печенье, мюсли, бутерброды, колбасу и твердые сорта сыра, сухофрукты, а также яблоки, бананы, конфеты и хлеб.

Девайсы

На борт можно брать любые небольшие гаджеты, что касается смартфонов, ноутбуков, смарт-часов, а также планшетов и портативных аккумуляторов. При этом важно, чтобы мощность литий-ионных батарей в них не превышала отметку в 100–160 Вт/ч, а находиться они должны внутри техники.

Что нельзя

Этот перечень заметно шире, и лучше заранее изучить и уточнить все правила перевозчика, чтобы в аэропорту не возникло трудностей. В числе предметов, которые лучше не брать с собой, имеются:

ртутный градусник;

острые и режущие предметы, среди которых штопоры, различные ножи, в том числе канцелярский, и даже маникюрные наборы, где имеются пилочка и кусачки;

спиртное не из Duty Free;

сувенирные кинжалы, мечи и другая подобная имитация холодного/огнестрельного оружия;

легковоспламеняющиеся предметы, среди которых газовый баллончик, фейерверки, жидкости для заправки зажигалки и т.д.