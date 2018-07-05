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Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных фотографий
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Знаменитости выбрали идеальное положение ног для пляжных фотографий 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
На пляжных фотографиях знаменитостей появился общий тренд, который получил название barbie feet. Об этом сообщает The Sun.
Пользователи Instargram обратили внимание, что ноги большинства популярных моделей и блогеров принимают одно и то же изогнутое положение, когда те позируют. Ступни девушек сравнили со ступнями босых кукол Барби, стоящих на полупальцах.
В чиселе звезд, поддержавших тенденцию barbie feet, оказались сестры Кендалл и Кайли Дженнер, топ-модель Белла Хадид, сестра Ким Кардашьян Кортни Кардашьян, шведская модель Эльза Хоск и актриса Виктория Джастис.
В начале июня в Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.
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