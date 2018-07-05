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Пенсионеры с ружьем посоревнуются в Новосибирске
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Пенсионеры с ружьем посоревнуются в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирская область примет V Спартакиаду пенсионеров России.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, соревнования пройдут 23-26 августа. Подготовка к ним уже идет, в рабочем порядке решаются все оргвопросы.
Участие в спартакиаде примут пенсионеры большинства регионов страны. К соревнованиям допускаются мужчины от 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше. Пенсионеры будут соревноваться в плавании, комбинированной эстафете, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе.
Торжественное открытие всероссийских соревнований для людей старшего возраста пройдет 23 августа на площадке ЦСП «Заря» в г. Новосибирске.
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