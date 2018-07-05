Пенсионеры с ружьем посоревнуются в Новосибирске

Новосибирская область примет V Спартакиаду пенсионеров России.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, соревнования пройдут 23-26 августа. Подготовка к ним уже идет, в рабочем порядке решаются все оргвопросы.

Участие в спартакиаде примут пенсионеры большинства регионов страны. К соревнованиям допускаются мужчины от 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше. Пенсионеры будут соревноваться в плавании, комбинированной эстафете, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе.

Торжественное открытие всероссийских соревнований для людей старшего возраста пройдет 23 августа на площадке ЦСП «Заря» в г. Новосибирске.