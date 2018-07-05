Кавказские руны

Многие из нас в детстве любили рассматривать гербы средневековых рыцарей, пытаясь разобрать особый язык геральдики. Родовые знаки были и у кавказцев, правда не такие замысловатые: ведь эти эмблемы не только украшали флаги, оружие, одежду, ковры, стены и надгробия — они в первую очередь служили для клеймения лошадей и скота.

С недавних пор родовое тавро, или тамга, снова входит в моду. Карачаевцы, балкарцы, черкесы заказывают мастерам одежду, украшения, ножи и панно с символами своего рода.

Память рода

Ювелир Залим Тумов из Нальчика использует родовые знаки, когда делает украшения; ставит их на клинки как монограмму заказчика. А иногда его просят изготовить саму тамгу в виде медной или серебряной фигурки на деревянной подставке. Такой семейный сувенир можно подарить родственнику или поставить на полку.

— Спрос большой. Иногда заказчик сам не знает, какая у него тамга, но, выяснив его фамилию, я нахожу его родовой знак в книгах. На Северном Кавказе почти все имели свои тамги. Я делаю их в основном для черкесов — адыгейцев, кабардинцев, шапсугов. Я сам черкес, знаю эти фамилии, у меня есть про них книги, так что могу найти информацию — это моя среда.

Залим утверждает, что тамга сохранилась примерно у 70 процентов черкесских семей. Вернее, сохранились сами знаки — потому что они присутствовали на многих предметах и этнографы успели их зарисовать. Но значение их расшифровке не поддается.

— Конечно, они что-то означали. Если бы их придумывали просто так, то были бы совпадения. Но их практически нет, значит, у этих иероглифов была какая-то система, хотя мы ее уже не осознаем.

Во-вторых, это красиво

Мадина Хацукова — хозяйка нальчикского ателье, где шьют национальные костюмы, — говорит, что тамги сегодня используют достаточно широко.

— Практически ни одна свадьба в КБР не обходится без свадебных флагов, на которых изображены тамги жениха и невесты. Много лет назад наша мастерская, пожалуй, была первой, где клиентам предлагали вышивку тамги на башлыках. А сегодня мы их вышиваем и на мужских рубашках, и на женских сумочках, и на нарукавных подвесках. И помимо того, что родовой знак несет в себе информацию о принадлежности к роду, он работает и на эстетику. Каждый из этих знаков красив.

Мадина считает, что тамги восходят к тотемным изображениям родового строя, которые впоследствии подверглись стилизации и превратились в графический символ.

— Наши заказчики обычно сами приносят изображение тамги своего рода. Кто-то из них находит их в литературных источниках, кто-то узнает от старших родственников, а у кого-то в семьях, как, например, в нашей семье, сохранилась металлическая тамга. Ею когда-то клеймили животных.

Клинок с открытым сердцем

Кузнец-оружейник Арсен Хашкожев, этнический кабардинец, переехал из Кабардино-Балкарии в Майкоп пять лет назад. Он занимается изготовлением холодного оружия, используя в качестве образцов старинные адыгские сабли и кинжалы. Его работы можно встретить не только в Адыгее, но и в других регионах России и за рубежом.

— Сейчас тамга стала популярна по всему Северному Кавказу, есть такая тенденция. Люди охотно приобретают вышивки, сувениры из дерева, любят заказывать родословный герб на серебряных изделиях. На мои работы я наношу тамгу своего рода Хашкожевых. Наша тамга очень интересная, она частично заимствована у кабардинского рода Трамовых. Они жили в районе Пятигорска. Наш род не был княжеским, но имел право селиться на территории одного из дворянских родов. Так что мои предки поселились на землях Трамовых. Трамовы использовали тамгу в виде сердца. Мои предки немного видоизменили ее — наш фамильный герб выглядит как открытое сердце, очевидно, это символ гостеприимства. Бывает, что я ставлю на свое изделие тамгу заказчика: клиенты любят, когда их клеймо изображено на оружии или на серебряных изделиях. Те, кто уважает себя и свой род, знают, как выглядит их фамильный герб. Но мало кто знает, что он означает. Иногда вместо тамги просят написать фамилию на адыгском языке или арабской вязью.

От клейма к мобильному приложению

На Ставрополье моду на тамгу ввел Эльбрус Борлаков — он делает картины-панно из стразов на бархате.

— О том, что каждая фамилия моего народа имеет свой знак, я знал с детства, — рассказывает Эльбрус. — Я родился в Твери, дедушка хотел, чтобы внуки не забывали свою историю и культуру и присылал из Карачаево-Черкесии видеокассеты, на которых он рассказывал о наших предках, о традициях и обрядах карачаевцев. Дед много лет изучал и описывал историю карачаево-балкарцев. Даже издал книгу на карачаевском языке «Адеб. Намыс. Адет» («Воспитанность. Нравственность. Обычай») — своеобразный кодекс чести для карачаево-балкарцев. В ней говорится, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Вплоть до того, с какой стороны в паре должен идти женатый мужчина, а с какой — женщина. В Карачаево-Черкесии эта книга включена в школьную программу. Почти 20 лет дед был главой нашего рода Борлаковых, сейчас ему 91 год, к нему до сих пор обращаются за мудрым советом.

Дедовское образование не прошло даром — Эльбрус решил создавать картины с родовыми знаками.

— Я стал интересоваться у ровесников, знают ли они свой фамильный герб. Выяснилось, что многие и не подозревали о его существовании. Я купил стразы, выложил из них фамильный знак рода Борлаковых — круг с горизонтальной чертой в центре — и приклеил на бархат. Увидев это панно, знакомые стали просить сделать им такие же — с их родовыми гербами. Теперь их заказывают как подарок на свадьбу, дарят именитым спортсменам, гостям, которых хотят почтить. Зная фамилию, я могу найти тамгу на сайте Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид». Они, кстати, собираются выпустить мобильное приложение «Тамгала».

По словам Эльбруса, многие молодые ребята хотят, чтобы фамильный знак украшал их футболку, кто-то просит нанести его на треугольный брелок, который обычно висит в машине. Он и сам носит одежду со своей фамильной символикой.