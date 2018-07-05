Названы имена лучших ремонтников локомотивов 2018 года

За звание «Лучший по профессии» в этом году боролись представители всех филиалов, входящих в «ЛокоТех-Сервис». Для участия в соревновании в Иркутск приехали 36 работников — победители региональных этапов конкурса.

Конкурс профессионального мастерства проводится в целях повышения профессионального и технического уровня ремонтного персонала сервисных локомотивных депо «ЛокоТех-Сервис», а также для распространения передовых методов труда. За годы проведения он стал одним из основных мероприятий в сфере повышения престижа рабочих специальностей и поощрения самых профессиональных работников. Особую роль он играет в привлечении на работу на производство молодых специалистов.

В 2018 году «Лучший по профессии» впервые за все время проведения конкурсов профессионального мастерства был посвящен особенностям сервисного обслуживания пассажирского локомотива — электровоза ЭП1. Место проведения мероприятия — сервисное локомотивное депо Иркутское Филиала «Восточно-Сибирский» — выбрано как одно из лучших депо на сети, обслуживающее данный тип электровоза.

Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Наталья Плетенецкая отметила: «Проведение конкурсов профессионального мастерства уже стало одной из прекрасных традиций в нашей компании. За несколько лет они превратились в реальный и очень эффективный инструмент развития персонала, который не просто позволяет выявлять лучших из лучших, но мотивирует остальных брать пример с коллег, учиться и повышать свою квалификацию. Не случайно в этом году конкурсанты соревнуются на электровозах ЭП1. Это особая ответственность, так как состояние локомотивов напрямую влияет на безопасность движения и жизнь пассажиров. Мы хотим доказать, что готовы к качественному обслуживанию этих машин».

Лучшими сотрудниками «ЛокоТех-Сервис» 2018 года стали:

Алексей Потапов из СЛД Братское (номинация «Лучший мастер участка производства»)

* Владимир Шаманский из СЛД Карасук («Лучший слесарь по ремонту подвижного состава»)

* Андрей Майков из СЛД Дальневосточное («Лучший слесарь-электрик по ремонту электрооборудования участка по ремонту электронной аппаратуры»)

* Сергей Русальский из СЛД Боготол-Сибирский («Лучший слесарь-электрик по ремонту электрооборудования участка по ремонту электрических машин»)

* Ксения Лукке из СЛД Иркутское («Лучший дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю»)

Лучшим ремонтником «ЛокоТех-Сервис»-2018 признан Алексей Потапов — он набрал наибольшее количество баллов по сумме двух этапов соревнований.

В жюри конкурса вошли авторитетные и опытные специалисты — эксперты в области конструкции и технологии ремонта электровоза ЭП1, представители службы по охране труда, руководители Филиала «Восточно-Сибирский» «ЛокоТех-Сервис». Также по традиции в состав жюри приглашен абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства прошлого года. Напомним, в 2017 году им стал Алексей Тысячев из сервисного локомотивного депо Вологда (Филиал «Северный»).

Соревнования состояли из двух этапов — теоретического и практического. В ходе теоретической части конкурсанты отвечали на вопросы по непосредственной специальности и по охране труда. А после на практике в депо должны были доказать комиссии свое мастерство. Причем, все практические задания — это реальные виды неисправности локомотива, которые взяты из производственной деятельности, ремонтный персонал сталкивается с ними регулярно.

Так, слесари по ремонту подвижного состава и мастера участка производства демонстрировали правильность проведения технического обслуживания и ремонта, а также искали неисправности на электровозе. Дефектоскописты проводили дефектоскопию различных узлов и деталей локомотива.

Победители конкурса «Лучший по профессии» получили памятные подарки и призы, а Лучший ремонтник 2018 года — почетный Кубок.