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Калужанин забил свою мать до смерти за отказ принять лекарства
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Калужанин забил свою мать до смерти за отказ принять лекарства 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
К восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил суд 52-летнего калужанина, забившего до смерти свою мать. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, это произошло 26 октября прошлого года. В тот день пенсионерке нездоровилось и любящий сын предложил ей принять лекарство. Женщина отказалась, родственники поссорились и сын пустил в ход кулаки. Удары, нанесенные по голове и в грудную клетку спровоцировали отек головного мозга и двустороннюю бронхопневмонию. Это и стало причиной смерти. На суде, который состоялся 17 апреля этого года, мужчина свою вину признал лишь частично, заявив, что ударил мать лишь один раз, а остальные травмы она получила, упав на пол. Его адвокат обжаловал решение суда, однако судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда 2 июля согласилась с вердиктом Калужского районного суда, оставив его без изменения. Сейчас приговор уже вступил в законную силу.
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