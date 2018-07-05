Очередная британка узнала о беременности перед родами

Жительница Англии узнала о беременности за месяц до родов. Подробности необычной истории сообщает «Детстрана».

Фото: Sita Meena Arulampalam Заглавное фото: Medical Insider

32-летняя британка Сита Мина подумала, что у неё возникло вздутие живота из-за целиакии — непереносимости глютена. Сита использовала оральные контрацептивы уже более десяти лет и была уверена, что благодаря таблеткам точно не забеременеет.

А между тем, кроме увеличивающегося в размерах живота, никаких признаков беременности у девушки не наблюдалось. У Мины не было тошноты, головокружений, но были ежемесячные выделения, которые женщина принимала за месячные.

Что примечательно, врач также подтвердил версию со вздутием из-за целиакии.

Спустя некоторое время, англичанка всё-таки решила сделать тест. Обнаружилось, что Мина находилась на восьмом месяце беременности.

Мальчик родился ровно в срок, а Мина и её парень были рады стать родителями, невзирая на шок от неожиданности.

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