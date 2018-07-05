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Очередная британка узнала о беременности перед родами
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Очередная британка узнала о беременности перед родами 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Жительница Англии узнала о беременности за месяц до родов. Подробности необычной истории сообщает «Детстрана».
Фото: Sita Meena Arulampalam Заглавное фото: Medical Insider
32-летняя британка Сита Мина подумала, что у неё возникло вздутие живота из-за целиакии — непереносимости глютена. Сита использовала оральные контрацептивы уже более десяти лет и была уверена, что благодаря таблеткам точно не забеременеет.
А между тем, кроме увеличивающегося в размерах живота, никаких признаков беременности у девушки не наблюдалось. У Мины не было тошноты, головокружений, но были ежемесячные выделения, которые женщина принимала за месячные.
Что примечательно, врач также подтвердил версию со вздутием из-за целиакии.
Спустя некоторое время, англичанка всё-таки решила сделать тест. Обнаружилось, что Мина находилась на восьмом месяце беременности.
Мальчик родился ровно в срок, а Мина и её парень были рады стать родителями, невзирая на шок от неожиданности.
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