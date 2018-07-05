Ещё
Канадец погиб от зубов белого медведя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадец погиб от зубов белого медведя 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 3 июля белый медведь растерзал жителя канадской деревни Арвиат на западном побережье Гудзонова залива. Трагедия произошла, когда 31-летний Аарон Гиббонс отдыхал с детьми на острове в 10 километрах от населенного пункта, пишет агентство CBC.
Увидев хищника, мужчина крикнул детям, чтобы они бежали к лодке и вызвали помощь по радиосвзяи, а сам решил отвлечь исполина, передает "Уралинформбюро".
Прибывшие на остров специалисты застрелили медведя. К тому времени Аарон Гиббсон был уже мертв. По факту гибели мужчины начато расследование.
Стоит отметить, что последнее нападение белого медведя на жителей Арвиата было зафиксировано в 2000 году.
Уралинформбюро: последние новости
В Нефтеюганске на строящуюся девятиэтажку рухнул кран - погиб рабочий ММК отметили за охрану природы и ресурсосбережение Юных свердловчан ждут уроки электробезопасности от МРСК Урала
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров25
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках12
Люди, которые перестарались с пластикой
«Русские мужчины! Что с вами не так?»182
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает4
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение