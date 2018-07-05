Канадец погиб от зубов белого медведя

Вечером 3 июля белый медведь растерзал жителя канадской деревни Арвиат на западном побережье Гудзонова залива. Трагедия произошла, когда 31-летний Аарон Гиббонс отдыхал с детьми на острове в 10 километрах от населенного пункта, пишет агентство CBC.

Увидев хищника, мужчина крикнул детям, чтобы они бежали к лодке и вызвали помощь по радиосвзяи, а сам решил отвлечь исполина, передает "Уралинформбюро"

Прибывшие на остров специалисты застрелили медведя. К тому времени Аарон Гиббсон был уже мертв. По факту гибели мужчины начато расследование.

Стоит отметить, что последнее нападение белого медведя на жителей Арвиата было зафиксировано в 2000 году.