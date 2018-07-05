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Дива plus-size Эшли Грэхем опубликовала фото топлес, прикрыв пышную грудь руками
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Дива plus-size Эшли Грэхем опубликовала фото топлес, прикрыв пышную грудь руками 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя plus-size модель Эшли Грэхем взбудоражила фантазию своих подписчиков.
Обладательница пышных форм Эшли Грэхем не раз признавалась, что любит каждую складочку на своем теле, поэтому ей нравится, когда на нее обращают внимание, и она часто провоцирует своих поклонников. А они и рады!
В своем Instagram Эшли разместила фото топлес, где она позирует в примерочной, игриво прикрывая пышную грудь рукой.
«Очень сексуально», «Ну что за женщина», «Прекрасна», «Очень горячая», «Ну какая же ты крутая», — комментируют публикацию в Сети.
А как тебе горячий снимок plus-size дивы?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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