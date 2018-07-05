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Устанавливается личность погибшего мужчины. Тело нашли в лесу в Тверской области
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Устанавливается личность погибшего мужчины. Тело нашли в лесу в Тверской области 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
ВПСО «Сова» в официальной группе опубликовало ориентировку с просьбой опознать погибшего.
Устанавливается личность мужчины, тело которого было обнаружено 27 мая 2018 года в лесном массиве в окрестностях деревни Добрая Ржевского района. Период смерти — начало мая 2018 года.
Приметы: 45-55 лет, рост 180-190 см, волосы темно-русые с сединой, усы темные с сединой, худощавого телосложения.
Одежда: утепленная коричневая вельветовая куртка на молнии 48-50 размера с лейблом «Nankai», флисовая рубашка в черно-серо-белую клетку, джинсовая голубая рубашка в полоску с нашивкой «Sainge», бело-голубая тельняшка с длинными рукавами, синие джинсы с нашивкой «BK-Buck», черный кожаный ремень, черные кортике ботинки 43 размера.
Особые приметы: зубы все целы, золотая коронка сверху на 5-ом зубе слева.
При себе: небольшая сумма денег, расческа, носовой платок.
Если вам что-то известно о личности погибшего, просьба сообщать по телефонам: 89157225566, 89201650885 или 102.
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