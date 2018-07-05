Устанавливается личность погибшего мужчины. Тело нашли в лесу в Тверской области

ВПСО «Сова» в официальной группе опубликовало ориентировку с просьбой опознать погибшего.

Устанавливается личность мужчины, тело которого было обнаружено 27 мая 2018 года в лесном массиве в окрестностях деревни Добрая Ржевского района. Период смерти — начало мая 2018 года.

Приметы: 45-55 лет, рост 180-190 см, волосы темно-русые с сединой, усы темные с сединой, худощавого телосложения.

Одежда: утепленная коричневая вельветовая куртка на молнии 48-50 размера с лейблом «Nankai», флисовая рубашка в черно-серо-белую клетку, джинсовая голубая рубашка в полоску с нашивкой «Sainge», бело-голубая тельняшка с длинными рукавами, синие джинсы с нашивкой «BK-Buck», черный кожаный ремень, черные кортике ботинки 43 размера.

Особые приметы: зубы все целы, золотая коронка сверху на 5-ом зубе слева.

При себе: небольшая сумма денег, расческа, носовой платок.

Если вам что-то известно о личности погибшего, просьба сообщать по телефонам: 89157225566, 89201650885 или 102.