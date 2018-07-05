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Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде на электричках для подмосковных пенсионеров
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Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде на электричках для подмосковных пенсионеров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг сразу в трех чтениях приняли закон, которым устанавливаются дополнительные меры соцподдержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для подмосковных пенсионеров и ряда льготных категорий.
Кроме пенсионеров, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи, опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.
«Прошу поддержать законопроект», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Предоставление дополнительных мер соцподдержки будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.
«Закон принят в целом», — сказал первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.
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