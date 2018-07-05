Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде на электричках для подмосковных пенсионеров

Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг сразу в трех чтениях приняли закон, которым устанавливаются дополнительные меры соцподдержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для подмосковных пенсионеров и ряда льготных категорий.

Кроме пенсионеров, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи, опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

«Прошу поддержать законопроект», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

Предоставление дополнительных мер соцподдержки будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.