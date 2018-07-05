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В Косино-Ухтомском отметили праздник иконы Моденской Божией матери
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В Косино-Ухтомском отметили праздник иконы Моденской Божией матери 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В честь праздника состоялась литургия в косинском Храме Успения Пресвятой Богородицы, после чего был совершен Крестный ход к Святому озеру, где прошло водосвятие.
Литургию отслужил епископ Домодедовский Иоанн. Потом по Оранжерейной улице все прошли крестным ходом к Святому озеру. У озера состоялся чин водосвятия. Верующие вошли в водоем, в котором вода после водоосвящения считается святой.
Праздник Косинской (Моденской) Божией Матери — один из самых любимых церковных праздников в Косино-Ухтомском. В этот день, третьего июля 1991 года сюда была вновь возвращена чудотворная икона.
В Россию икона была привезена из итальянского города Модена графом Шереметьевым. В косинский храм икону пожертвовал Петр Первый. После революции с иконы сняли серебряный оклад с камнями, а в 1940 году она была конфискована в пользу государства. Лишь в 1991 году после возвращения приходу Свято-Успенского храма чудотворный образ был вновь размещен в Храме и хранится в нем.
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