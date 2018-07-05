В Косино-Ухтомском отметили праздник иконы Моденской Божией матери

В честь праздника состоялась литургия в косинском Храме Успения Пресвятой Богородицы, после чего был совершен Крестный ход к Святому озеру, где прошло водосвятие.

Литургию отслужил епископ Домодедовский Иоанн. Потом по Оранжерейной улице все прошли крестным ходом к Святому озеру. У озера состоялся чин водосвятия. Верующие вошли в водоем, в котором вода после водоосвящения считается святой.

Праздник Косинской (Моденской) Божией Матери — один из самых любимых церковных праздников в Косино-Ухтомском. В этот день, третьего июля 1991 года сюда была вновь возвращена чудотворная икона.

В Россию икона была привезена из итальянского города Модена графом Шереметьевым. В косинский храм икону пожертвовал Петр Первый. После революции с иконы сняли серебряный оклад с камнями, а в 1940 году она была конфискована в пользу государства. Лишь в 1991 году после возвращения приходу Свято-Успенского храма чудотворный образ был вновь размещен в Храме и хранится в нем.