Ещё
Инсайдер: Ченнинг Татум хочет вернуться к Дженне Деван
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках

Инсайдер: Ченнинг Татум хочет вернуться к Дженне Деван 

Журнал ОК! 53 минуты назад
В апреле Ченнинг Татум и Дженна Деван официально объявили о своем расставании. И если танцовщица на всех фотографиях выглядит вполне счастливой, то на актере буквально нет лица. Инсайдер рассказал, что Чен очень переживает по поводу расставания с Дженной и хочет ее вернуть.
Ченнинг очень несчастен, он скучает по Дженне и своей прежней жизни. Он мог бы встречаться с кем-угодно, но не заинтересован в новых отношениях.
Дженна Деван и Ченнинг Татум
Инсайдер также добавил, что актер всерьез намерен вернуть жену. Дженна знает о чувствах экс-супруга, но пока не знает, давать ли ему второй шанс.
Напомним, Ченнинг Татум и Дженна Деван познакомились в 2006 году на съемках мелодрамы «Шаг вперед». Актеры начали встречаться и спустя три года поженились. В мае 2013 года у Татума и его возлюбленной родилась дочь, которую счастливые родители назвали Эверли Элизабет Мэйзелл Татум.
Журнал ОК!: последние новости
Кайя Гербер в гигантском парике и перьях взяла штурмом показ Valentino в Париже Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком? Друзья Скарлетт Йоханcсон и Колина Жоста «испортили» их романтическое свидание
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках11
«Русские мужчины! Что с вами не так?»176
Люди, которые перестарались с пластикой
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол9
Как живется дочке геев-миллионеров1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение