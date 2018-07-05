Инсайдер: Ченнинг Татум хочет вернуться к Дженне Деван

В апреле Ченнинг Татум и Дженна Деван официально объявили о своем расставании. И если танцовщица на всех фотографиях выглядит вполне счастливой, то на актере буквально нет лица. Инсайдер рассказал, что Чен очень переживает по поводу расставания с Дженной и хочет ее вернуть.

Ченнинг очень несчастен, он скучает по Дженне и своей прежней жизни. Он мог бы встречаться с кем-угодно, но не заинтересован в новых отношениях.

Дженна Деван и Ченнинг Татум

Инсайдер также добавил, что актер всерьез намерен вернуть жену. Дженна знает о чувствах экс-супруга, но пока не знает, давать ли ему второй шанс.

Напомним, Ченнинг Татум и Дженна Деван познакомились в 2006 году на съемках мелодрамы «Шаг вперед». Актеры начали встречаться и спустя три года поженились. В мае 2013 года у Татума и его возлюбленной родилась дочь, которую счастливые родители назвали Эверли Элизабет Мэйзелл Татум.